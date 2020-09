Amnesia: Rebirth já tem data de lançamento e novo trailer

Quando aqui revelámos Amnesia: Rebirth, o próximo jogo dos estúdios Frictional Games, ainda não era conhecida a data de saída do jogo.

Recentemente os estúdios suecos revelaram finalmente a data de lançamento do jogo, assim como um novo trailer bastante enigmático.

Amnesia: Rebirth, em desenvolvimento pelos responsáveis por Amnesia: The Dark Descent e SOMA, encontra-se a pouco menos de 1 mês para o seu lançamento. Isto, pois, a Frictional Games revelou finalmente a data de lançamento para o jogo que é o próximo dia 20 de outubro.

A acompanhar a revelação da data de lançamento, surge também um novo vídeo que ilustra um pouco do ambiente pesado que vai envolver o jogador quando se aventurar em Amnesia: Rebirth.

Amnesia Rebirth leva-nos até ao deserto da Argélia

A ação de Rebirth decorre no deserto do Sara, numa região algures na Argélia. A nosso protagonista, Tasi Trianon desapareceu no deserto da Argélia e não se recorda de nada.

As dúvidas sobre onde esteve, o que fez ou onde se encontram os seus companheiros de viagem assombram-no à medida que ele vai saindo do seu estado de amnésia. O jogador vai gradualmente reconstituindo a viagem de Tasi e, juntando os fragmentos do seu passado em estilhaços.

Amnesia não é mais um jogo de sustos que ocorre numa casa assombrada ou numa zona escura. Amnesia é umz viagem emocionalmente angustiante pelos receios e medos de uma personagem instável.

refere Thomas Grip, diretor criativo da Frictional Games.

O nosso objetivo é ir além de criar situações de sustos rápidos ao jogador. Queremos ir a um nível mais profundo. Apesar de Rebirth apresentar alguns encontros e avistamentos assustadores, terá uma abordagem muito mais orientada ao nível da narrativa. Muito mais que o jogo anterior, por exemplo. Queremos que os jogadores estabeleçam laços fortes com a Tasi e dessa forma, sintam as suas preocupações, medos e receios.

Amnesia: Rebirth será lançado para PC e Playstation 4 a 20 de outubro deste ano.