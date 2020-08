Todos os anos, de forma repetida e sempre aguardada, a OnePlus renova em setembro o seu smartphone topo de gama. Este leva por norma a nomenclatura T e traz algumas novidades importantes para este modelo. É um novo smartphone, mas que procura fazer apenas a transição para o ano seguinte.

Sabe-se que este ano este processo deverá decerto acontecer como normalmente acontece a OnePlus pode ter já revelado o seu novo smartphone. Surgiu a primeira imagem do OnePlus 8T, curiosamente vindo dentro da própria empresa.

A OnePlus revelou mais do que provavelmente queria

Não é normal as marcas apresentarem imagens dos seus equipamentos antes das apresentações oficiais. Estes momentos, se acontecem, acabam sobretudo por antecipar todas as novidades e revelar o que as marcas têm para revelar aos clientes e ao mercado em geral.

Terá sido isso que agora aconteceu, de forma indevida com a OnePlus. O seu próximo smartphone, o OnePlus 8T terá sido revelado indevidamente pela marca, estando escondido numa atualização que lançou para os utilizadores. Assim, e de forma inesperada, surgiu a primeira imagem deste novo smartphone.

O novo 8T foi revelado numa imagem

Foi na última atualização da versão de testes do Android 11, dedicado à série 8 desta marca que surge esta imagem. No meio do código presente estava uma referência clara a este novo smartphone e a acompanhar a imagem daquele que será o OnePlus 8T ou o OnePlus 8T Pro.

Não se sabe muito sobre este smartphone, mas espera-se uma atualização das câmaras presentes para os 64 MP, em contraste com os 48MP dos sensores que atualmente estão nos modelos atuais. Mais uma vez esta informação surgiu na análise de código feita.

Para além desta mudança, não se espera muito mais no campo das novidades. Estes smartphones por norma apostam na melhoria de desempenho e no limar de alguns pormenores de estética e de utilização. Este deverá ser normalmente o caminho a ser seguido.

Não há ainda uma data para o lançamento do OnePlus 8T e nem a que mercados será dirigido. O modelo atual foi lançado em abril, o que aponta para um lançamento para o final do ano. Também o preço deve certamente manter-se igual ao do modelo atual, sem grandes alterações.