Com o Windows 10 a Microsoft alterou de forma completa o seu ciclo de atualizações e a forma como estas são desenvolvidas e apresentadas aos utilizadores. Do que temos visto esta alteração tem sido positiva, quer para a empresa, quer para usa este sistema operativo.

Esta linha de desenvolvimento poderá estar em breve mudar, com a Microsoft a tomar uma medida que muitos não estavam a espera. Será uma renovação profunda e que vai alterar de forma total as atualizações do Windows 10.

O Windows 10X vai mudar muito no campo das atualizações

Todos os anos a Microsoft tem lançado duas atualizações para o Windows 10. A empresa concentra nestes momentos a chegada de todas as novidades que vai desenvolvendo e que são testadas no programa Insiders ao longo dos meses que antecedem estes momentos.

Para o final deste ano está já a ser preparada a próxima atualização. Esta terá a designação 20H1 e marcará um momento importante. Esperava-se que pela altura do seu lançamento surgisse a primeira versão do Windows 10X, mas a Microsoft resolveu adiá-la para 2021.

Microsoft tem de juntar as versões que lança por ano

Isto vai levar a que a atualização seguinte, conhecida como 21H1 tenha de ser também adiada e lançada assim mais tarde. Com a primeira versão do Windows 10X a surgir no primeiro trimestre de 2021, tudo será empurrado para mais tarde.

Isto levará a que as duas atualizações anuais do Windows 10 acabem por estar quase sobrepostas e com muito pouco espaço entre elas para que sejam criados desenvolvimentos. Assim, e do que se sabe, a decisão passará por limitar as atualizações a uma única por ano.

Windows 10 21H1 é quem vai ter as maiores alterações

Na verdade este cenário até pode ser visto já nas atuais atualizações. A 20H1 tem já elementos da próxima versão que podem ser ativados de forma manual e que continuam a ser desenvolvimento. Isto deve-se à partilha de muitos componentes entre estas versões e que assim estão disponíveis.

Esta será uma mudança grande e que na verdade até já está em parte a ser usada. Desde o ano passado que a segunda atualização do Windows 10 é mais discreta e traz muito menos novidades do que antes. Assim, e de uma forma quase natural, estas vão ser unidas e dar apenas um momento ao utilizador deste sistema.