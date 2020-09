Tal como já havia acontecido com o OnePlus Nord, a empresa chinesa até ao lançamento do OnePlus 8T vai brindar os seus fãs com a divulgação de várias características que se destacam neste novo smartphone.

Depois dos pormenores relativos ao ecrã, agora a OnePlus deixa informações importantes relativas à bateria que irá equipar o novo OnePlus 8T.

As informações oficiais

A OnePlus, através do seu blog, divulgou mais algumas informações relativas ao seu OnePlus 8T que será lançado a 14 de outubro, data também já confirmada.

Numa publicação anterior, já havia sito confirmado que o ecrã deste novo smartphone virá com uma taxa de atualização máxima de 120Hz, algo que torna a experiência de utilização mais fluida, principalmente em jogos ou em reprodução de vídeo.

O CEO da empresa foi mesmo às redes sociais comentar um tweet de Marques Brownlee, onde dava como garantida esta característica. Nesse tweet, Pete Lau dizia que os 120 Hz eram “apenas o começo”, como a querer dizer que havia muito mais especificações interessantes neste modelo.

Apesar de não ter sido confirmado o tamanho do ecrã, que se espera que seja de 6,55″, foi garantido que terá resolução FullHD+. Além disso, terá um acabamento 2.5D e HDR+.

Warp Charge 65, o carregamento rápido do OnePlus 8T

A OnePlus tem um histórico de desenvolvimento das tecnologias de carregamento rápido muito importante no mercado dos smartphones. Na publicação da OnePlus é explicada a tecnologia Warp Charge 65 que virá integrada no OnePlus 8T.

Segundo a empresa, 15 minutos bastarão para carregar a bateria para um dia inteiro de utilização. Ou seja, com 15 minutos, a bateria de 4500 mAh será capaz de carregar “quase 58%”. Para chegar aos 100% serão necessários apenas 39 minutos.

Também o OnePlus vem com uma bateria dupla, o que ajuda no processo de carregamento mais rápido. Estas duas baterias podem, portanto, carregar a 30W, sem que haja um sobreaquecimento.

Ainda faltam duas semanas para o lançamento oficial e, até lá, a OnePlus deverá continuar a fazer divulgações de pormenores que se destacam neste smartphone, de forma a aumentar a curiosidade dos fãs e do público em geral.

No início desta semana, surgiu um rumor de que o OnePlus 8T chegará à Europa em duas opções: 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB . Estas variantes deverão ter, portanto, um preço de 799 euros e 899 euros, respetivamente.

