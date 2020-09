NOS lança novo tarifário por 2,99€/mês para alarmes e localizadores

A NOS acaba de anunciar novos tarifários para o segmento da Internet das Coisas. Os novos tarifários estão disponíveis a partir de hoje e contemplam alarmes residenciais, localizadores e até smartwatches.

Conheçam os novos tarifários que estão disponíveis desde apenas 2,99€ por mês.

Face à proliferação dos objetos inteligentes e com o crescimento da sua importância no dia a dia das pessoas, a NOS lançou a primeira gama de tarifários Narrowband-IoT para o segmento de clientes particulares e já preparados para a quinta geração móvel (5G). A operadora é pioneira na implementação da tecnologia Narrowband IoT em Portugal e tem a maior rede a nível nacional.

De referir ainda que, este novo tarifário contempla já redes 5G, o que significa que os Clientes NOS poderão tirar o máximo partido de todas as capacidades da rede móvel do futuro, quando a mesma for lançada em Portugal.

Novos tarifários NOS desde 2,99 euros

Os tarifários estão disponíveis em versão pré-paga, pós-paga ou incluídos em pacotes sem período de fidelização associado. A mensalidade varia consoante o dispositivo em que é utilizado: 2,99€/mês para utilização em alarmes residenciais e localizadores (ex. localizadores de cães, crianças, malas, etc), e 4,49€ para smartwatches.

Está ainda disponível uma app para Android e iOS, denominada de MoveTrack, que permite localizar todos os dispositivos que estamos a monitorizar.

Em parceria com a TCL, que se tem vindo a afirmar como uma das maiores empresas do mundo na área da eletrónica de consumo, a NOS lança ainda uma opção integrada que inclui o localizador TCL MOVETRACK e cartão SIM, pelo valor de 39,99€, com mensalidade de 2,99€, sem período de fidelização associado.

Existem quatro versões deste produto que incluem acessórios específicos para dar resposta às necessidades dos segmentos com maior procura: animais, crianças, objetos e seniores.

Nesta fase de lançamento a NOS oferece aos clientes até três meses de conectividade.