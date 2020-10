E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novos lançamentos da Xiaomi, de novas tecnologias da Realme e Amazon, dos mais recentes lançamentos da Google, experimentámos o Apple Watch Series 6, e muito mais.

Os novos smartphones Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro serão apresentados em breve pela empresa chinesa. Nas últimas semanas os rumores têm-se adensado, tendo mesmo surgido listados na Amazon espanhola com preços a partir de 640 €, para o modelo Pro.

Se segredos ainda existissem, as fugas de informação disseminadas nas redes sociais, acabaram com eles. Já não há segredos. Imagens e especificações completas já foram divulgadas.

Em janeiro deste ano, a marca de automóveis alemã dava a conhecer um protótipo de carro elétrico muito sui generis. Aliás, a Mercedes inspirou-se na ficção cientifica do filme Avatar para conceber o VISION AVTR. Este será, na ótica da empresa germânica, o futuro do automóvel.

Depois de apresentar este protótipo nos salões de demonstração, agora o carro foi mostrado em estrada, num vídeo no mínimo muito curioso.

Há um restaurante no Reino Unido que fez uma mudança radical na sua dinâmica de servir às mesas. Designado de Robotazia, o restaurante substituiu os empregados humanos por robots.

Esta alteração permitiu que o estabelecimento funcionasse melhor durante a pandemia, uma vez que, desta forma, foi possível manter o distanciamento social para prevenir a transmissão da doença.

Há alguns dias surgiram rumores de que a Xiaomi estaria a preparar-se para lançar duas novas televisões inteligentes de 82 polegadas. Eis que a empresa não tardou em anunciá-las. Chegaram as Mi TV LUX e Mi TV LUX Pro de 82″.

Saiba mais sobre estes modelos.

A Apple lançou este novo Apple Watch na sua apresentação, que aconteceu online, no passado dia 15 de setembro. No entanto, as novidades foram sendo sublinhadas por rumores muito antes. Aliás, o watchOS 7 já era uma antevisão do que aí vinha. Assim, mal saiu, metemos a mão para confirmar se de facto era como a Apple afirmava.

Estas são as nossas primeiras impressões daquele que é hoje o smartwatch mais vendido no mundo. Vamos espreitar o Apple Watch Series 6.

O nosso Universo é um espaço absurdamente grande, quase infindável. Contudo, os cientistas levam uma vida a estudá-lo, para sabermos cada vez mais daquilo que está para lá do nosso (então) pequeno mundo. Assim sendo, a possibilidade de existirem condições à vida noutros planetas, como água líquida, é enorme e os astrónomos não descartam a hipótese.

Aliás, por várias vezes se falou na possibilidade de aí existir algo que desconhecemos. Assim sendo, um grupo de cientistas tem um estudo que revela que pode mesmo existir água líquida no planeta vermelho.

Os sistemas de autenticação e de pagamentos têm vindo a melhorar. Hoje em dia, através de um cartão contacless, ou de um smartphone e até mesmo de um relógio conseguimos realizar pagamentos em segurança.

A Amazon foi ainda mais longe e criou um sistema que permite pagar apenas com a palma da mão.

Apesar de ser uma marca relativamente nova no mercado, a Realme tem dado cartas e mostrado vários equipamentos que conseguem competir com os das marcas de renome.

Agora a empresa chinesa anunciou aquela que é a primeira televisão SLED. Através de uma nova tecnologia, este conceito recorre à RGB para gerar a luz necessária para a exibição das imagens, o chamado backlight, dando um maior conforto aos olhos.

A Lenovo realizou recentemente um evento online onde o Pplware esteve presente e onde foram apresentados dois novos produtos, o ThinkPad X1 Nano e o ThinkPad X1 Fold.

Com mais destaque para este último, o Lenovo ThinkPad X1 Fold, é primeiro portátil dobrável quem vem com um ecrã OLED dobrável de 13,3 polegadas, fabricado em parceria com a LG. Conheça melhores estes dois novos equipamentos.

Os sensores de impressões digitais são hoje banais nos smartphones, sendo os óticos e os ultrassónicos opções bastante fiáveis no que respeita à segurança. Contudo, o futuro reserva-nos algo mais.

Tecnologia 3D que combina luz e som que reconhece as veias dos dedos poderá ser a solução para ainda mais segurança.

Depois de apresentar um novo Chromecast, um novo sistema operativo, Google TV, e uma nova coluna, Nest Audio, a Google apresentou dois smartphones desenvolvidos por si.

São eles o Google Pixel 4a e o Google Pixel 5. Então, vamos conhecer as novidades!

À medida que os anos foram passando e a tecnologia foi evoluindo, assistimos à substituição do trabalho manual para ser uma máquina, um robô, a desempenhar determinadas funções. O exemplo mais claro é talvez a agricultura. De forma a economizar tempo, dinheiro e recursos, optaram já há muito tempo por substituir o trabalho manual de um empregado pelo trabalho maquinizado.

E se o barman que estamos habituados a ver no café que frequentamos fosse substituído também ele por uma máquina?

Se ainda existe alguém que desacredita na importância da evolução tecnológica, então, talvez esteja a pouco tempo de mudar de ideias. Isto, porque um drone que, para já, só tira fotografias incríveis e possibilita uns fantásticos vídeos panorâmicos, pode, em breve, salvar vidas.

Pela primeira vez, em dois voos de teste, um drone entregou um rim e uma córnea em dois locais diferentes. E mais… com sucesso!

Como temos mostrado de forma recorrente, o mercado dos smartwatches e das smartbands está a crescer a olhos vistos. Fruto de uma maior preocupação com a saúde e com o amadurecer destas propostas, estes gadgets são cada vez mais interessantes.

Claro que há muitos utilizadores que preferem e querem manter os seus relógios tradicionais, por muitas razões. Estes agora também já podem ter um smartwatch, tudo graças a uma novidade que a Sony está a testar no Japão. Falamos no Wena 3, a nova solução para converter qualquer relógio num smartwatch.