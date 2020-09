Marte: Cientistas afirmam ter descoberto um reservatório subterrâneo de água salgada

O nosso Universo é um espaço absurdamente grande, quase infindável. Contudo, os cientistas levam uma vida a estudá-lo, para sabermos cada vez mais daquilo que está para lá do nosso (então) pequeno mundo. Assim sendo, a possibilidade de existirem condições à vida noutros planetas, como água líquida, é enorme e os astrónomos não descartam a hipótese.

Aliás, por várias vezes se falou na possibilidade de aí existir algo que desconhecemos. Assim sendo, um grupo de cientistas tem um estudo que revela que pode mesmo existir água líquida no planeta vermelho.

Reservatório subterrâneo de água salgada em Marte

Sendo este um dos assuntos mais debatidos pelos astrónomos, é essencial que sejam feitas pesquisas a fim de comprovar ou negar a existência de água líquida em Marte. Agora, parece que esta hipótese é cada vez mais possível e real.

Num estudo publicado na Nature Astronomy, cientistas indicam que existe efetivamente um reservatório subterrâneo de água salgada no polo sul do planeta vermelho. Apesar de todas as perspetivas apontarem para que Marte só abrigue seres vivos microscópicos, este novo reservatório de água líquida poderia abrir essas hipóteses a outras mais promissoras.

Ainda que haja cientistas que desacreditam na existência de água líquida em Marte, este novo estudo veio potencializar um outro publicado em 2018. Ambos os resultados basearam as suas conclusões em mapas recolhidos pelo Mars Express. Nessa altura, a investigação sugeriu que existe um lago subterrâneo de água líquida que se agrupou em camadas congeladas perto do porto sul. Hoje, os cientistas analisaram novos dados e surgiu, então, a novidade do reservatório subterrâneo de água salgada.

Estudos na Gronelândia e Antártida a inspirar Marte

Também na Terra existem lagos de gelo. No caso, situados na Antártida e na Gronelândia. Nesses lençóis existem muitos seres vivos bacterianos, sugerindo que a água encontrada em Marte também pode ter vida.

Posto isto, a equipa responsável analisou 134 observações da região onde, supostamente, está o reservatório subterrâneo de água salgada.

Para isso, utilizaram duas técnicas. Em primeiro lugar, uma técnica à qual os cientistas têm recorrido para encontrar lagos em camadas de gelo na Antártida. Em segundo lugar, a mesma utilizada em 2018, para o primeiro estudo.

Ambos os métodos indicam que o reservatório de água salgada parece quase um tecido esburacado. Isto, porque além de um reservatório subterrâneo de água salgada com cerca de 24 quilómetros, existem outros menores à sua volta, com cerca de 9 quilómetros de diâmetro, cada um.

Um grande passo para a vida em Marte

Apesar de não conseguirem dizer a profundidade do reservatório de água salgada, os cientistas conseguem explicar que começa a existir água a 1,5 quilómetros da superfície. Ademais, não sabendo qual a sua constituição, acreditam que possua água saturada, magnésio, sódio, potássio e sais de ácido perclórico.

Se a descoberta for verificada e comprovada, esta seria a primeira vez que se encontraria água em Marte, podendo significar um impacto enorme na vida fora da Terra. Aliás, esta descoberta poderá ser o impulso necessário para se perceber se o planeta vermelho já foi um planeta com mar e, além disso, de que forma poderá garantir vida na sua superfície.

Leia também: