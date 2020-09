Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro – já não há segredos!

Os novos smartphones Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro serão apresentados em breve pela empresa chinesa. Nas últimas semanas os rumores têm-se adensado, tendo mesmo surgido listados na Amazon espanhola com preços a partir de 640 €, para o modelo Pro.

Se segredos ainda existissem, as fugas de informação disseminadas nas redes sociais, acabaram com eles. Já não há segredos. Imagens e especificações completas já foram divulgadas.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro 5G – A diferença está (essencialmente) na câmara

Foi através do leaker Sudhanshu que se ficaram a conhecer há poucas horas todos os pormenores dos futuros smartphones Xiaomi. As especificações completas e ainda imagens a acompanhar foram partilhadas na sua conta de Twitter revelando que a grande diferença entre estes dois modelos está essencialmente na câmara principal.

Mas vamos a pormenores.

O Design

Em primeiro lugar há que falar no design. Estes dois smartphones 5G irão chegar ao mercado com ecrãs de 6,67 polegadas, com as mesmas dimensões e peso. Segundo se pode vislumbrar nas imagens que acompanham esta fuga de informação, ambos os modelos terão vidro na frente e traseira, com proteção Gorilla Glass 5 e estrutura metálica.

Na traseira, o módulo de câmaras ficará posicionado no canto superior direito, com destaque da câmara principal, num desing distinto da maioria dos smartphones. Já na frente, a câmara está colocada no ecrã, numa pequena perfuração, também do lado direito.

O modelo Mi 10T estará disponível em preto e cinza e o modelo Pro em preto, azul e cinza. Algo que se tem vindo a confirmar de rumor para rumor.

Outro pormenor associado ao design e construção, é o facto de ter o sensor de impressões digitais posicionado na lateral. Além disso, ainda que não seja visível nas imagens, trarão consigo jack de áudio de 3,5 mm, porta USB Tipo-C e ainda reprodução de som em stereo.

As especificações

Além destes aspetos anteriores, há ainda a divulgação detalhada das especificações. O ecrã de ambos, de 6,67″, será IPS, com resolução FullHD+, com uma refresh rate de 144Hz.

O processador será um Qualcomm Snapdragon 865 para os dois modelos. No entanto, o modelo base terá apenas uma versão de 8 GB + 128 GB. Já a versão Pro deverá vir também com 8 GB de RAM, mas com 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

As baterias serão ambas de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W. Serão Dual-SIM LTE, trarão NFC, Bluetooth 5.1, transmissor IR e reconhecimento facial.

A diferença entre eles está na câmara. O modelo Pro virá equipado com a câmara de 108 MP já conhecida de outros smartphones Xiaomi. Adicionalmente, terá ainda, no módulo traseiro, uma ultra grande angular de 13 MP e uma macro de 5 MP. Sendo a frontal de 20 MP.

O modelo base virá com uma câmara principal de 64MP, sendo tudo o resto igual.

Estes smartphones serão lançados já no próximo dia 30 de setembro, numa transmissão em direto nas redes sociais da empresa.