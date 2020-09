As atualizações do Windows 10 estão longe de ser algo simples para os utilizadores. Para além dos muitos problemas de desempenho que têm trazido, estas são também muito grandes e ocupam espaço essencial ao sistema operativo e às apps presentes.

Claro que a Microsoft já tem estado a tentar resolver este problema e agora revelou que provavelmente a próxima será muito mais simples. Do que é revelado, a próxima grande atualização do Windows 10 demorará apenas alguns minutos a ser instalada.

Uma grande mudança nas atualizações do Windows 10

A próxima grande atualização do Windows 10 chegará já no próximo mês de outubro e traz com ela um conjunto de novidades. Esta estará já pronta e a aguardar apenas os testes finais, onde não se espera que surjam problemas ou situações anormais.

Na verdade, e do que tem sido visto, a Microsoft tem já nos sistemas todas as novidades, aguardando apenas que sejam ativas. Esta é uma alteração face ao que é normal e que assim permite ter uma atualização menor e muito mais rápida de instalar.

Apenas minutos para colocar toda as novidades no PC

Dos testes que têm vindo a ser feitos, com a atualização que foi lançada para o programa Insiders, foi possível perceber já uma situação. Esta próxima atualização de outubro será muito rápida de instalar, prevendo-se que demore apenas alguns minutos a ser colocada no Windows 10.

Há, no entanto, um pormenor que tem de ser tido em conta para poderem ter acesso a esta instalação mais rápida. Os utilizadores precisam de ter acompanhado e instalado as mais recentes correções da Microsoft. Só assim vão ter acesso a esta rapidez de instalação.

Utilizadores agradecem certamente à Microsoft

A diferença entre estas duas versões, com ou sem atualizações anteriores é grande. Do que foi visto, pode ir de uns meros 80 MB, com 10 minutos de instalação, até a uns bem grandes 30 GB, com 30 ou 40 minutos de instalação.

Com esta nova posição, a Microsoft segue o mesmo caminho que tinha tomado na segunda atualização de 2019. Esta é naturalmente mais pequena e focada nas melhorias de segurança. No caso desta, a grande maioria das novidades está sobretudo já presente, sendo apenas necessário ativá-las.