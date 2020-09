Quem tem visto crescer o Google Maps ao longo dos anos sabe que este tem recebido funcionalidades únicas e que o tornam hoje a referência do mercado. Não é apenas um serviço de mapas e nem se resume sobretudo a orientar os utilizadores para os seus destinos.

Todas as funcionalidades adicionais que tem recebido conseguem torná-lo ainda melhor e garantir informação que outros não dão, e que por vezes são essenciais. Uma dessas opções, pouco visível e quase escondida, dá aos utilizadores as coordenadas geográficas de qualquer ponto.

Apesar de não ser uma informação essencial a muitos utilizadores, as coordenadas geográficas de um ponto podem sobretudo ajudar qualquer um em muitos momentos. Esta é a forma tradicional que os GPS e outros sistemas usam para determinar a posição de um ponto e assim permitir ao utilizador encontrá-lo posteriormente.

Encontrar as coordenadas geográficas no computador

Esta informação não está perfeitamente visível e nem está acessível diretamente aos utilizadores, mas é simples de obter. Comecem por escolher o ponto do mapa de onde querem saber as coordenadas geográficas.

Nesse local devem carregar com o botão direito do rato, para abrir o menu de contexto associado. Neste, e das várias opções presentes, vão ter acessível a entrada O que é isto. É esta que devem escolher para avançar.

De imediato será mostra uma nova informação, desta vez no final da interface do Google Maps, na zona inferior. É aqui que vão ter presente a informação que estavam a procurar. Vão ter a longitude e a latitude acessível diretamente.

O Google Maps dá ainda mais aos utilizadores e nessa mesma área tem uma opção adicional importante. Podem, se assim o pretenderem, escolher ali a opção para navegar para esse ponto do mapa.

Solução simples para o Google Maps no Android

Também nos dispositivos móveis, esta informação está presente, ainda que de uma forma diferente. No caso do Android, podem fazer um processo similar, para assim ter acesso também à latitude e à longitude de um ponto que necessitem.

Comecem por escolher esse ponto no mapa e depois carreguem mais prolongada nesse mesmo ponto. Será colocado um marcador e as coordenadas geográficas vão ser apresentadas na caixa de pesquisa. No caso do iOS, estes dados estão junto à morada dessa localização.

Este é mais um exemplo claro de informação útil e diferente que podemos ter no Google Maps, em qualquer plataforma. De forma simples e direta, têm acesso aos dados e assim podem usá-los em qualquer lugar posteriormente.