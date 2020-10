Apple Watch: Problemas na bateria? A culpa é do watchOS 7

A Apple é das poucas empresas que garante atualizações mesmo a equipamentos mais antigos. No entanto, nem sempre tudo corre bem. De acordo com vários relatos, após a instalação do iOS 14 e o watchOS 7 têm aparecido vários problemas.

A Apple já “admitiu” os problema e já se pronunciou com soluções para os resolver.

Se instalou o iOS 14 e o watchOS 7 e notou que a autonomia do seu Apple Watch ficou pior não entre em pânico. A bateria do equipamento não está viciada nem, aparentemente, é qualquer problema com o equipamento.

Além do problema do consumo excessivo de bateria há utilizadores que têm reportado que “perdem” dados do GPS.

A Apple já reconheceu que existem “problemas” com os sistemas e pede aos utilizadores que os voltem a reinstalar na tentativa de resolver o problema. Sabe-se também que este tipo de problemas têm afetado todos os modelos do Apple Watch suportados por esta nova atualização.

A solução da empresa de Cupertino não é propriamente “simpática”, uma vez que obriga os utilizadores a repor tudo o que significa algumas horas perdidas de trabalho.

De relembrar ainda que o novo sistema inclui novas funcionalidades ao nível da bateria. Com menos de 30% de bateria ao deitar, recebe um lembrete para carregar o relógio. Se o carregamento for feito depois de acordar, o iPhone envia-lhe uma notificação quando a bateria estiver a 100%.

Já instalaram o watchOS 7? Detetaram mais algum tipo de problema?

Leia também…