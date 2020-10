Microsoft continua a insistir em forçar o Edge aos utilizadores do Windows 10

O Edge tem estado a crescer no mercado dos browsers e a Microsoft tem aproveitado esta visibilidade. Já ultrapassou algumas das mais icónicas ofertas que existem nesta área e tem já uma quota muito significativa.

Este crescimento, na verdade, resulta de uma estratégia única da Microsoft, que soube aproveitar o que tinha à sua disposição. Este é ainda o browser padrão do Windows 10 e por isso está já em muitas máquinas, sem ter de se esforçar para tal.

Edge é um browser em crescimento

A estratégia da Microsoft para o crescimento do Edge tem sido muito inteligente. Com milhões de máquinas com o Windows 10, nada mais simples que o incluir numa atualização e torná-lo o browser padrão deste sistema.

Assim, e de forma até natural, este browser cresceu sem a intervenção dos utilizadores, que tinham assim esta novidade disponível. Claro que continuam a usar outras estratégias, mais diretas e ainda mais eficiente, mas mais intrusivas para os utilizadores.

Microsoft quer forçar a utilização deste browser

Uma destas campanhas parece estar a decorrer agora, com a apresentação de mais publicidade ao Edge numa zona muito visível e que os utilizadores usam com frequência. Falamos da área das pesquisas do Windows 10, onde todos convergem.

No topo desta área estará agora uma notificação com uma recomendação. Esta revela que os utilizadores podem tornar o Edge como o browser padrão do Windows 10, para assim terem mais deste sistema e também privacidade elevada.

Assim torna-se o brower padrão do Windows 10

Claro que ao carregar no botão presente (Aplicar) o Edge torna-se o browser padrão do sistema da Microsoft. Os utilizadores ficam assim com uma alteração que provavelmente não queriam e sem acesso ao seu (outro) browser favorito.

Este é apenas mais uma situação em que a Microsoft aproveita o seu sistema operativo para tentar forçar o Edge e outras soluções. Agora que está no Windows 10, macOS e em breve no Linux, a gigante do software fica com uma posição invejável e que apenas a Google parece ter.