Bomaker Polaris 4K – a Laser TV que vai querer ter no seu home cinema

O segmento dos projetores tem vindo a ganhar alguma expressão, principalmente, graças às soluções portáteis, relativamente acessíveis. Contudo, equipar a casa com uma sala de cinema exige um investimento maior, para que a experiência de visualização seja a melhor e mais imersiva possível.

É neste contexto que lhe damos a conhecer um novo produto que está a chegar à plataforma Kickstarter, o Bomaker Polaris 4K, uma Laser TV que se apresenta como o projetor com a mais ampla gama de cores RGB do mundo.

A Bomaker é uma empresa especializada na produção de produtos de projeção e áudio. Em breve, terá no seu portefólio mais um produto de grande qualidade, trata-se de uma Laser TV, a Bomaker Polaris 4K, com um projetor a laser ultracurto, com tecnologia laser tricolor.

Laser TV Bomaker Polaris 4K

Segundo a empresa, este produto será capaz de oferecer uma qualidade de imagem impressionante e uma experiência de visualização imersiva. Destaca-se, assim, um brilho de 2500 lumens e um contraste de 2000:1. Além disso, irá oferecer uma ampla gama de cores e suporte HDR10.

O projetor virá equipado com a mais recente tecnologia de fonte de luz laser tricolor, o Polaris pode emitir luz vermelha, verde e azul ao mesmo tempo. Uma gama mais ampla de cores pode ser obtida pela mistura de diferentes proporções de luz vermelha, verde e azul, que podem cobrir totalmente o BT.2020 e expressar uma imagem muito mais vívida sem, praticamente, nenhuma perda de cor em comparação com projetores convencionais (DLP, Laser e Dual Laser).

Terá ainda uma lente de topo Ricoh capaz de reproduzir imagens com resolução de 3840 x 2160 píxeis.

Uma característica importante neste produto prende-se, portanto, com a deteção de proximidade de pessoas. Assim, ao detetar a proximidade é reduzida a luminância de forma a manter a experiência de visualização mais saudável, sem afetar a visão.

A qualidade de som é essencial e, na verdade, este produto vem equipado com tecnologia Dolby DTS, prometendo uma reprodução de som tridimensional para uma maior imersão.

Virá ainda com 32 GB de armazenamento interno, ideal para guardar filmes e séries. Além da visualização de conteúdo multimédia, ainda é ideal para jogadores.

Preço e disponibilidade

É evidente que este não é um produto barato, as características que promete oferecer exigem um preço mais elevado. Assim, para quem se inscrever já, poderá ter acesso ao Bomaker Polaris 4K por 1999 dólares. Depois o produto entrará em campanha de financiamento coletivo por 2299 dólares, um valor ainda abaixo dos 2899 dólares a que chegará finalmente ao mercado.

Bomaker Polaris 4K