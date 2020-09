Amazon One: Pagamentos apenas com a palma da mão

Os sistemas de autenticação e de pagamentos têm vindo a melhorar. Hoje em dia, através de um cartão contacless, ou de um smartphone e até mesmo de um relógio conseguimos realizar pagamentos em segurança.

A Amazon foi ainda mais longe e criou um sistema que permite pagar apenas com a palma da mão.

Já ouviu falar no projeto Amazon One. Este novo método de pagamento, criado pela Amazon, que permite que o cliente use apenas e só a palma da mão para fazer pagamentos.

Face à pandemia por COVID-19 que se vive, esta parece ser uma interessante solução. Depois do utilizador se registar, o seu perfil pode ser usado para entrar em espaços comerciais, estádios, pagar produtos ou simplesmente usar os benefícios de cartões de fidelização.

Veja como tudo funciona…

Amazon One… e a privacidade dos clientes?

De acordo com a Amazon, a privacidade dos dados está totalmente garantida. Além disso, em qualquer altura os clientes podem apagar toda a informação do sistema. A empresa refere ainda que a palma da mão é apenas um elemento de autenticação como muitos outros, como, por exemplo, a impressão digital.

A empresa destaca ainda o facto de não ser preciso tocar em nada para que o sistema funcione. Com o Amazon One o cliente/utilizador deixa de ter a necessidade de ter consigo vários cartões podendo fazer tudo com a palma da mão. Este sistema irá, por agora funcionar nas lojas da empresa e certamente que com o tempo poderá chegar a outras superfícies comerciais.

A empresa tem vindo a trabalhar há uns anos neste projeto que finalmente vê a “luz do dia”.