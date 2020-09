iPhone 12: Produção funciona dia e noite, bónus para os melhores funcionários e não há férias

Não há como contornar o sucesso dos dispositivos da Apple, como tal e para não fugir a oportunidade de colocar o seu iPhone 12 no período que antecede as grandes compras do ano, a empresa de Cupertino quer que as fábricas que trabalham no fabrico do novo iPhone não parem. Segundo informações, a Foxconn está a todo o vapor e há grandes bónus para os funcionários que mais produzirem.

Estamos a poucas semanas do lançamento do iPhone 12 e, como é normal, neste primeiro embalo a marca precisa de muitos milhões de unidades. A dúvida é se conseguirá fabricar os necessários para esta primeira fase.

iPhone 12: fabricar por 750 euros de salário mais “bónus suculentos”

Conforme sabemos, este mercado dos smartphones é próspero em fenómenos de vendas flash. Há marcas que vendem milhões em poucas horas. A Apple é das que vende milhões nos primeiros dias e muitos outros milhões durante vários anos. Contudo, e porque a pandemia parou a produção na China durante vários meses, o trabalho está atrasado. A apresentação já não aconteceu em setembro, como é habitual, e para acontecer o lançamento em outubro a empresa de Cupertino precisa de muitos milhões que ainda não estarão prontos.

De acordo com o South China Morning Post desta terça-feira, a produção funciona 24 horas por dia, sem férias permitidas e horas extras obrigatórias. Também há “bónus suculentos” para os funcionários que dedicam mais tempo.

Podem ganhar de 5.000 yuans a 6.000 yuans (cerca de 750 euros) por mês, e se trabalhar na fábrica por mais de 90 dias, há uma quantia considerável de pagamento especial.

Disse um ex-trabalhador que conhece a realidade atual da empresa.

Traduzindo o salário para a realidade de Portugal, de facto 5.000 ou 6.000 yuans não é um grande salário. No entanto, é significativamente mais alto do que o salário mínimo mensal, que é de 2.480 yuans (310 euros). Uma pessoa que gasta horas para construir iPhones poderia, portanto, ganhar mais do que o dobro do salário mínimo, embora ainda um pouco abaixo do salário médio mensal, em todos os empregos, nas maiores cidades da China.

Não há férias, mas há incentivos aos mais produtivos

A unidade de montagem de iPhones da fábrica oferece um bónus de 10.000 yuans (1250 euros) para qualquer trabalhador que tenha começado depois de 18 de setembro, que fique pelo menos 90 dias e trabalhe pelo menos 55 dias, de acordo com um anúncio de recrutamento. O bónus será de 8.500 yuans (1060 euros) para as pessoas que se juntaram depois de 26 de setembro.

Além disso, os funcionários também podem receber 500 yuans adicionais. Para isso basta indicarem um novo trabalhador para um emprego. Este tipo de remuneração é um incentivo para captar os funcionários e os tornar produtivos e assíduos, apesar de serem horários cansativos. As funções estão a ser dadas a conhecer nos anúncios de recrutamento locais e nos meios de comunicação.

Segundo os relatos, a Apple sediará o seu evento do iPhone no dia 13 de outubro. Numa série de tweets, o conhecido leaker John Prosser disse que o iPhone 12 mini de 5,4 polegadas e o iPhone 12 de 6,1 polegadas serão enviados aos distribuidores no dia 5 de outubro. Os maiores, o iPhone 12 Pro e Pro Max, estão atrasados

Espera-se que a atualização do iPhone deste ano seja uma das maiores da Apple dos últimos anos. O desafio está lançado, isto é, ano de pandemia estará a ser sinónimo de um maior investimento e desafio para a empresa de Cupertino. Depois, a pandemia está igualmente a obrigar a Apple e os seus fornecedores a medidas extraordinárias para “fixarem” operários. Estes incentivos são espelho da dificuldade em angariar mão de obra.

