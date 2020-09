Restaurante no Reino Unido troca empregados por robots

Há um restaurante no Reino Unido que fez uma mudança radical na sua dinâmica de servir às mesas. Designado de Robotazia, o restaurante substituiu os empregados humanos por robots.

Esta alteração permitiu que o estabelecimento funcionasse melhor durante a pandemia, uma vez que, desta forma, foi possível manter o distanciamento social para prevenir a transmissão da doença.

A pandemia da COVId-19 obrigou as empresas a implementar mudanças, algumas mais drásticas do que outras. Mas, no geral, os estabelecimentos tiveram que se adaptar, através de mudanças no espaço, espaçamento de mesas e cadeiras, sinalização de distância e disposição de desinfetante aos clientes.

Mas, como sabemos, o distanciamento físico é um objetivo muito complicado de cumprir num local, fechado, onde muitas pessoas circulam. Assim, no Reino Unido, um restaurante teve uma ideia… diferente e inovadora.

Robotazia: o restaurante que trocou os empregados humanos por robots

No Reino Unido um restaurante adotou as medidas de prevenção contra o novo coronavírus de uma forma muito caricata.

Designado Robotazia, o estabelecimento decidiu substituir os empregados humanos por robots. Desta forma, o restaurante conseguiu continuar a servir refeições, ao mesmo tempo que manteve, com eficácia, o distanciamento físico e social.

O restaurante foi fundado por Mark Swannell que passou os últimos cinco anos a criar robots através de material reciclado. O Robotazia é então considerado como o primeiro restaurante no país com a temática de fição científica que oferece este género de atendimento.

Segundo o que Swannell disse à Associated Press:

Fizemos uma pequena exposição e tínhamos um pequeno café e uma empregada robot. E a partir daí, o interesse foi tão grande que pensamos: bem, temos algo a acontecer aqui, vamos expandir isto para uma experiência gastronómica.

Atualmente o Robotazia conta com 10 trabalhadores que são humanos. Mas todo o trabalho de servir as refeições e as bebidas é realizado por quatro empregados robots. A função dos robots é levar às mesas dos clientes a variedade de oferta que o restaurante tem, como por exemplo hambúrgueres, asas de franco, salmão, entre outros.

No entanto, apesar de toda esta inovação e adaptação robótica, devido ao crescente número de casos no Reino Unido, no geral os restaurantes sofreram uma quebra na faturação. Mas não deixa de ser uma ideia interessante e um local para se visitar.