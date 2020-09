“Launch Night In”: Google lança Pixel 4a e Pixel 5 com ligação 5G

Depois de apresentar um novo Chromecast, um novo sistema operativo, Google TV, e uma nova coluna, Nest Audio, a Google apresentou dois smartphones desenvolvidos por si.

São eles o Google Pixel 4a e o Google Pixel 5. Então, vamos conhecer as novidades!

Pixel 5 inclui uma câmara com um ultra ângulo

Conforme acontece normalmente, alguns dos detalhes deste lançamento foram sendo divulgados ao longo do ano. Este verão, recebemos o Pixel 4a e foram sendo desvendadas algumas especificardes do Pixel 5.

Como esperado, este novo smartphone desenvolvido pela Google tem um ecrã de 6 polegadas e uma taxa de refrescamento de 90 Hz, introduzida no Pixel 4, lançado no ano passado. Além disso, e sendo isso a grande aposta, o utilizador poderá contar com conexão 5G.

Na parte de trás, o Google Pixel 5 possui uma câmara dupla. Todavia, ao invés de funcionar com um sistema padrão e uma teleobjetiva, a Google inseriu um sistema de ângulo ultra largo. Este está ligado a um sensor de 16 megapixel, sendo parecido ao de 12 megapixel das versões anteriores.

Apesar de ter descartado a funcionalidade de desbloqueio facial de ecrã, a Google devolveu ao seu smartphone o sensor de impressões digitais. No caso do processador, o Pixel 5 conta com Snapdragon 765G e 8GB de memória RAM.

Este ano, será vendido em apenas duas cores, preto e verde, sendo o preço de base 699 dólares com 128GB de armazenamento.

Google Pixel 4a com conexão 5G

Com o lançamento do Pixel 4a, a empresa pretende alargar a família dos 4a, acrescentando um modelo com capacidade para 5G. Assim, este novo smartphone reúne características do seu antecessor, lançado no verão, e do Pixel 5, lançado hoje.

Assim sendo, possui um processador Snapdragon 765G, o mesmo conjunto de câmaras do anterior, com 12,2 megapixel, na parte de trás, e 8 megapixel na câmara frontal.

Conforme é habitual, a Google garantiu que esta novidade recebesse o software relacionado com as câmaras da marca. Da mesma forma, o utilizador pode esperar uma ferramenta que o auxiliará a gravar vídeos estáveis.

Ao contrário do Pixel 5, o Pixel 4a possui 6,2 polegadas. Aliás, este modelo diferencia-se do anterior em alguns aspetos, justificando, assim, o seu preço de venda de 499 dólares, nos EUA, a partir de novembro, em preto e branco.

Quem adquirir este smartphone receberá três meses grátis de Stadia Pro e YouTube Premium, bem como 100GB de armazenamento no Google One, durante três meses, e acesso ao Google Play Pass.