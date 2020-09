“Launch Night In”: Google apresenta novo Chromecast e a Nest Audio

Num evento totalmente adaptado às condições em que está a viver o mundo, a Google realizou um evento onde lançou as várias novidades que vêm sido faladas, ao longo do ano. O “Launch Night In” foi transmitido, em direto, no YouTube da Google e trouxe muitas surpresas.

Além dos dois novos telemóveis, o Google Pixel 4a e o Google Pixel 5, a empresa apresentou a Google Nest Audio e o Google Chromecast para a Google TV.

Google Chromecast para a Google TV

Depois das várias fugas de informação, a Google iniciou o evento, totalmente online, com a apresentação do Chromecast que já havia sido acidentalmente vendido. Apesar de ter sido já visto, a Google mostrou o seu novo Chromecast. Todavia, esta nova versão traz consigo uma também nova interface construída com base na Android TV e um novo sistema operativo.

Assim sendo, o sistema operativo deste renovado Chromecast, a Google TV, terá títulos retirados dos seus vários serviços de streaming, como a Netflix, Hulu e HBO Max. Além disso, irá mostrar opções de outros canais, a fim de lhe mostrar, provavelmente, o que está disponível para ver a partir deles.

Na parte superior da página estarão selecionados possíveis títulos de interesse para o utilizador do Chromecast, selecionados pelo sistema, bem como os títulos dos vários serviços de streaming da Google. Para além disso, estarão disponíveis separadores com filmes, programas, aplicações e a biblioteca de conteúdos de cada utilizador.

Para uma melhor experiência, o novo Chromecast é alimentado por um novo processador que o ajuda a executar a nova interface, bem como suporta 4K HDR. Além disso, funcionará com conteúdo Dolby Vision, a fim de mostrar melhores cores, contraste e brilho.

Conforme acontecia anteriormente, o utilizador poderá transmitir fotografias ou vídeos do ecrã do smartphone para a televisão. Ademais, a Google TV estará, a partir de agora, disponível como uma aplicação móvel para dispositivos Android. Assim, poderá experimentar a nova interface no seu telefone.

Para além do sistema operativo e interface renovados, a Google trouxe um novo controlo remoto com microfone incorporado, para que o utilizador se conecte ao Assistente da Google, além de disponibilizar vários botões que permitem a interação com a Google TV através dele.

O Google Chromecast estará disponível ainda hoje, nos EUA, por 49.99 dólares, sendo a sua venda alargada ao resto do mundo no final do ano.

Google Nest Audio: uma coluna inteligente

Agora é oficial: a Google anunciou a sua mais recente coluna, a Nest Audio, ligeiramente parecida ao Nest Mini. De acordo com a empresa esta emitirá um som mais cheio, claro e natural. Além disso, trabalharam com músicos e engenheiros, a fim de obter o som perfeito e “levar a música a outro nível”.

Esta gadget estará disponível por 100 dólares, a partir do dia 5 de outubro, nos EUA, Canadá e Índia. Depois, no dia 15, será vendido noutros 15 países, em várias cores.