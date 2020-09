Mi TV LUX – Xiaomi lança novas smart TV 8K 5G e 4K de 82″

Há alguns dias surgiram rumores de que a Xiaomi estaria a preparar-se para lançar duas novas televisões inteligentes de 82 polegadas. Eis que a empresa não tardou em anunciá-las. Chegaram as Mi TV LUX e Mi TV LUX Pro de 82″.

Saiba mais sobre estes modelos.

Foi no final de agosto que surgiu a indicação de que a Xiaomi estaria a preparar-se para lançar ao mercado duas novas televisões inteligentes de 8K e 4K. Estes dois modelos seriam ambos de 82″, segundo a descrição na certificação 3C atribuída.

Eis que a Xiaomi já deu a conhecer estes novos modelos.

Xiaomi Mi TV Lux Pro pronta para a Era 5G

A Mi TV Lux e a Mi TV Lux Pro chegam assim ao mercado (para já restrito ao mercado chinês) com 82″ e resolução 4K e 8K, respetivamente. Além disso, o grande destaque vai para o facto do modelo Pro estar preparado já para a Era 5G.

Este modelo 8K (7680 × 4320 píxeis) tem um painel mini LED e vem já preparada para ligações à rede 5G. Apresenta um brilho de 2000 nits, um contraste de 400.000:1 e ainda é capaz de reproduzir 10,7 mil milhões de cores.

Uma particularidade vai para o facto da Xiaomi referir que a TV vem com 960 zonas de escurecimento, sendo assim capaz de criar 4.096 níveis de luz e sombra em cada um deles.

Além de suportar a reprodução de conteúdo 8K, permite também melhorar a imagem de conteúdos reproduzidos em resoluções inferiores, através de tecnologias de aprimoramento de imagem.

Suporta ainda Dolby Vision, HDR10, HDR10+ & HLG. Integra, adicionalmente, tecnologia de redução de ruído.

A Mi TV Lux Pro integra ainda duas barras de som de 60 W, posicionadas nas laterais da TV. Estas integram tecnologias Dolby Atmos, DTS-HD e ainda Mi Stereo Sound. Vem ainda com 4 microfones para que o utilizador possa interagir com a assistente de voz, XiaoAI 3.0.

O processador que integra é um quad-core NOVATEK, tem 4 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Além disso, vem com MIUI para TV 3.0, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e sensor infravermelho.

Por fim, como interfaces de ligação contam-se 3 portas HDMI 2.1, duas porta USB, ligação Ethernet, porta AV, ligação para antena e claro, ranhura para cartão SIM.

Xiaomi Mi TV Lux, o modelo 4K

Com as mesmas dimensões, foi lançado também um modelo com resolução inferior, 4K de 3840×2160 píxeis, com painel LCD retroiluminado. Assim, tem um brilho de 1000 nits, um contraste de 140.000:1 e tem 240 dimming zones com 4.096 níveis de luz e sombra.

Suporta os padrões de HDR comuns, tem também tecnologia de redução de ruído e para o som conta com um altifalnte de 30W, com Dolby Atmos, DTS-HD e Mi Stereo Sound.

O processador é um quad-core da MediaTek tem 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Tem 3 portas HDMI, 2 USB, ligação para antena, ligação AV e fibra ótica.

As TVs, para já, estão apenas disponíveis na China. O molelo Pro foi anunciado com um preço de 49999 yuan, o que equivale a cerca de 6280 euros (à taxa de câmbio atual). O modelo 4K é de 9.999 yuan, cerca de 1250 euros.