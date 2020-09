Em janeiro deste ano, a marca de automóveis alemã dava a conhecer um protótipo de carro elétrico muito sui generis. Aliás, a Mercedes inspirou-se na ficção cientifica do filme Avatar para conceber o VISION AVTR. Este será, na ótica da empresa germânica, o futuro do automóvel.

Depois de apresentar este protótipo nos salões de demonstração, agora o carro foi mostrado em estrada, num vídeo no mínimo muito curioso.

Mercedes faz o teste de estrada ao futurista carro elétrico e autónomo VISION AVTR

Conforme vimos descrito no início do ano, o Mercedes-Benz AVTR, Advance Vision Transportation, é parte de um conceito de carro elétrico que pode andar para a frente e para os lados. Com portas em vidro, este carro pretende, portanto, aproximar o condutor à natureza (o conceito do próprio filme) e todo o design é muito baseado em jogos de luzes e cores.

A ideia da Mercedes-Benz é quase fundir os passageiros no que o veículo oferece de tecnologia, passando o controlo da condução à máquina, mas as emoções ao habitáculo. Assim, o carro relaciona-se com o condutor através dos seus dados biométricos. Como não dispõe de volante, parte de todo um conceito verdadeiramente autónomo.

Na verdade, o carro reconhece o seu condutor pelos batimentos cardíacos, pela respiração, segundo a Mercedes-Benz. Portanto, este será já um nível completamente diferente do conceito de futuro que eventualmente poderíamos imaginar.

Em vez de um volante convencional, o elemento de controlo multifuncional na consola central permite que o homem e a máquina se fundam.

Referiu a Mercedes-Benz.

A realidade e a imaginação fundidas

Naturalmente, ainda não é seguro para as nossas estradas. Assim, nada mais estamos a ver do que aquilo que um futuro, ainda de alguns anos, nos poderá trazer. Agora, não deixa de mostrar imagens fantásticas do que é revolucionar as linhas e a raiz do automóvel.

Quanto ao desempenho do protótipo, a potência combinada do motor pode criar mais de 350 kW – uma nova referência para os motores EQ.

Pela primeira vez, a tecnologia da bateria revolucionária é baseada na química das células orgânicas à base de grafeno e, portanto, elimina completamente elementos raros, tóxicos e caros como os metais.

Explicou a Mercedes-Benz.

Então, como se isso não bastasse, o carro pode ser totalmente carregado em apenas 15 minutos. Além disso, e para ser mais sustentável, o carro apresenta uma nova forma de captar energia solar. Ademais, o fornecimento de energia do VISION AVTR recorre às placas solares integradas na parte traseira do elétrico. Os 33 elementos de superfície móveis multidirecionais agem como “flaps biónicos”.

Portanto, pode parecer saído de um filme de ficção cientifica, mas não tenhamos dúvidas que muitos dos conceitos serão integrados nas ofertas da marca.

