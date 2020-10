Questão: Gosta do novo layout do Facebook (versão web)?

O Facebook preparou uma nova interface na sua versão web e, quem não gostasse, poderia mudar até ao final do mês de setembro. Mas como já estamos em outubro, agora os utilizadores já não podem voltar ao design antigo, e o novo layout veio para ficar.

No entanto esta mudança não agradou a muitos utilizdores. Assim, na nossa questão desta semana queremos saber se gosta do novo layout do Facebook.

Gosta do novo layout do Facebook (versão web)?

Atualmente a maior parte das pessoas acede às redes sociais através dos dispositivos móveis, como o smartphone ou tablet. No entanto muitos ainda o fazem através do computador.

Se utiliza acede à rede social Facebook a partir do computador, então foi acompanhando o processo de mudança de layout da plataforma de Mark Zuckerberg.

O Facebook recebeu uma nova interface, deixando para trás os tons azulados e apostando no branco como cor dominante. As opções e informações estão mais dispersas, num design mais simplista.

Mas a mudança não agradou a muitos utilizadores e as queixas logo se fizeram sentir. Pessoalmente também não fiquei agradada com o novo layout. E também a nova dinâmica da rede social está menos eficaz, apresentando um funcionamento lentificado e com algumas paragens.

Até setembro os utilizadores poderiam voltar à interface anterior por 48h, no entanto agora já têm que se habituar ao novo layout do Facebook. Quem continuar a não gostar, pode sempre recorrer a alguma extensão, mas iremos em breve falar sobre as soluções.

Desta forma, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber se gosta do novo layout do Facebook, na versão web.

Participe na nossa questão desta semana

Gosta do novo layout do Facebook (versão web)? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

