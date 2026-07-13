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UE vai pôr fim ao acesso livre das crianças às redes sociais: “não são um brinquedo”

· Redes Sociais 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Mock says:
    13 de Julho de 2026 às 14:11

    Ok não são um brinquedo. Concordo, até ai estamos de acordo certo? Certo. E quem estava na Ilha de Epstein nas festas também não andaram a brincar com quem não deviam?

    Porque é que a UE não toma um posicionamento sério e bane quem lá esteve a cometer tais actos barbaros? Ah pois isso já não interessa… que ridículo!

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      13 de Julho de 2026 às 14:48

      banir? a UE? que autoridade tem a politica para fazer o quer que seja relativamente a isso? sabes que um dos principios da democracia é a separação de poderes? sabes que nem toda a gente que lá esteve cometeu crimes? sabes que é preciso provar e julgar as pessoas e depois elas vão para a prisão, não são banidas, isto não é a tribo..
      às vezes acho que há pessoas que lhes faziam bem ir menos ao café e ler mais

      Responder
  2. Filipe says:
    13 de Julho de 2026 às 14:45

    Hehehe salvem os menores.

    Com a desculpa dos menores vão obrigar todo o pessoal a se identificar na internet, esta UE está a tomar o gosto pela ditadura, até às nossas mensagens quer ter acesso.

    Responder
  3. Max says:
    13 de Julho de 2026 às 14:54

    Não se percebe mas é por*a nenhuma sobre o que se considera “crianças”.
    – nas imagens do post aparece uma de 2-3 anos e outra de 5-6 anos.
    – no, post num lado fala-se em menores de 13 anos – e aí estão todos de acordo,
    – noutro lado fala-se em menores de 15 ou de 16 anos.
    Convém também é perceber que as proibições que começaram na Austrália, para menores de 16 anos, falharam completamente.

    Responder
  4. Joao says:
    13 de Julho de 2026 às 15:01

    A minha filha de 8 anos usa e usara sempre o tiktok e instagram. A europa e uma democracia e faco o que quero! Nunca nos vao impedir!

    Responder

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