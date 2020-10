Como temos mostrado de forma recorrente, o mercado dos smartwatches e das smartbands está a crescer a olhos vistos. Fruto de uma maior preocupação com a saúde e com o amadurecer destas propostas, estes gadgets são cada vez mais interessantes.

Claro que há muitos utilizadores que preferem e querem manter os seus relógios tradicionais, por muitas razões. Estes agora também já podem ter um smartwatch, tudo graças a uma novidade que a Sony está a testar no Japão. Falamos no Wena 3, a nova solução para converter qualquer relógio num smartwatch.

Quando os smartwatches surgiram no mercado, a discussão sobre a sua utilidade e o quão longe estavam dos relógios tradicionais surgiu de imediato. Os mais puristas não aceitavam estas novas propostas alegando que estavam longe do que havia na altura.

Claro que com os anos estes evoluíram e surgiram propostas muito interessantes e que convenceram muitos novos utilizadores. A Sony surgiu agora com uma novidade que faz a ponte entre os 2 universos. A Wena 3torna qualquer relógio num smartwatch, com o trocar da bracelete.

Este gadget é ainda um exclusivo do Japão, mas mostra como poderá ser o futuro desta área para quem é ainda purista. Limita-se a ser uma bracelete inteligente, onde o utilizador tem tudo o que precisa em termos de informação, acessível com um pequeno ecrã presente.

Disponível em vários materiais, a Wena 3 tem ofertas de cabedal, borracha e metal, tal como acontece nas propostas tradicionais. Estas conseguem receber qualquer relógio padrão, alargando a sua utilidade como verdadeira smartband ou smartwatch.

Em termos de funcionalidades, esta nova versão tem já a capacidade de monitorizar o exercício físico e alguns elementos de saúde. Há também a presença de NFC, algo muito útil no Japão, e o suporte para Alexa, para comandos de voz.

A presença de um medidor de batimentos cardíacos é já banal, mas a Sony Wena tem presente, com a capacidade de medir o nível de oxigénio no sangue. Associado estão também os normais valores de avaliação da saúde, como a atividade física, o sono e o stress.

Uma parte interessante e importante deste gadget é a sua autonomia. Do que é revelado, terá a capacidade de durar uma semana numa utilização normal, algo que se ajusta aos mais recentes smartwatches.

No campo dos preços, a Sony Wena 3 marca a sua posição. As versões de metal têm um preço que ronda os 285 euros e as de cabedal rondam dos 260 euros. A versão de borracha tem um valor muito mais baixo, rondando os 200 euros. Não se sabe ainda quando este gadget chega ao mercado europeu.