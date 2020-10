Apesar de ser um sistema com problemas de segurança, a Google aposta muito na proteção do Android e no que precisa de ser corrigido. Se apenas consegue tratar das falhas que o próprio sistema tem, quer ir mais longe com o que os restantes fabricantes oferecem.

Agora a gigante das pesquisas tem uma novidade para o seu sistema operativo móvel. Passou a avaliar também as propostas de outros fabricantes e tenta ali encontrar falhas que precisam de ser resolvidas. A primeira lista está publicada e precisa de ação imediata.

Uma nova iniciativa de segurança da Google

Se o Android é a base da maior parte dos smartphones no mercado, os fabricantes têm as suas propostas personalizadas. Estas capas de personalização são decerto a sua imagem de marca e uma forma de dar aos utilizadores funcionalidades adicionais.

Tal como qualquer outro software, este está exposto a problemas e a falhas de segurança, que podem colocar os utilizadores em perigo. A Google já olhava de forma total para dentro do Android, mas agora alargou esta sua análise um pouco mais.

Android de outros fabricantes é avaliado

Do que é revelado pela marca, a Android Partner Vulnerability Initiative quer promover a rápida resolução dos problemas. A Google irá gerir, controlar e comunicar os processos após a descoberta das falhas. Aos fabricantes compete apenas resolvê-las.

Este é um cenário que está já a decorrer e com resultados muito positivos. A lista das primeiras vulnerabilidades já foi tornada pública e revela problemas em alguns fabricantes, em áreas essenciais. Ainda mais positivo é ver que muitos foram resolvidos de imediato.

Falhas de segurança ficam visíveis

Claro que, e este ponto é muito importante, o resultado final é uma atualização que corrige as falhas. Assim, os smartphones e as suas versões do Android ficam mais protegidas e longe dos problemas que poderiam ficar esquecidos e eventualmente explorados.

Esta é mais uma excelente iniciativa da Google para proteger e manter o Android seguro. Acaba por obrigar os fabricantes a resolver as suas falhas e os seus problemas, trazendo decerto ao utilizador final mais segurança nos smartphones.