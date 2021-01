E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o Apple iPhone 12 Pro Max, falámos do novo Xiaomi Mi 11, do que poderá trazer o OnePlus 9, de novas patentes Samsung e Apple, e muito mais.

O ano de 2020 foi repleto de desafios para todas as áreas da economia e para todas as pessoas. O “reinventar” foi a palavra de ordem e hoje é a “esperança” que nos move para 2021.

O mundo da tecnologia não parou e foram muitos os gadgets e os serviços que se destacaram ao longo deste ano. Este ano quisemos saber a opinião dos nossos leitores e estas foram as vossas escolhas.

As tecnologias de carregamento desenvolvidas pelas fabricantes de smartphones estão a chega a níveis extraordinários. O que não se consegue aumentar em capacidade, tem-se conseguido passar para a velocidade de carregamento. A OnePlus, OPPO e até Xiaomi são algumas das que vão desbravando este caminho e o próximo OnePlus poderá mesmo chegar com carregamento a 65W, mas mais que isso. O smartphone da empresa poderá suportar carregamento sem ligação por fio.

Mas há mais para saber sobre este novo smartphone.

A Terra pode ter recebido vida muito depois de outros planetas. Além disso, a vida neste canto da galáxia pode ter sido bafejada pela sorte. Segundo um estudo agora apresentado pela NASA, a grande maioria das civilizações alienígenas que já floresceram na nossa galáxia provavelmente estão mortas.

A nossa galáxia é formada por centenas de milhares de milhões estrelas. Poderão ter alimentado vida inteligente antes da Terra ter vida.

A Samsung é uma das marcas mais fortes do mercado de smartphones. A empresa sul-coreana conta com um leque variado de telefones lançados, e muitos mais a ser desenvolvidos para chegar às mãos dos consumidores já no início do ano.

Mas agora uma recente patente da marca mostra um smartphone futurista com uma câmara frontal que se oculta.

Durante os últimos dias foram várias as notícias e rumores relativos ao novo flagship da Xiaomi, o Mi 11. Como o Pplware já tinha revelado, este é o primeiro smartphone do mundo com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Conheçam ao pormenor o novo maquinão da chinesa Xiaomi.

A eletrificação não é apenas ao nível dos veículos terrestres. Como temos informado, são já vários os projetos de veículos aéreos que mostram que o segmento elétrico também vai ser uma forte aposta nessa área.

Hoje vamos conhecer o avião elétrico STOL. Este avião destaca-se pela capacidade de conseguir levantar voo numa pista com apenas 25 metros.

Este é um momento há muito ansiado. Cyberpunk 2077, o novo jogo da CD Projekt, anunciado no longínquo ano de 2012, chegou finalmente às mãos dos jogadores de todo o mundo. Assim, todas estas expetativas foram criadas, porque os estúdios em questão foram também os responsáveis por um dos melhores RPG de sempre: The Witcher 3.

O Pplware já experimentou Cyberpunk 2077. Fiquem então com a nossa análise ao tão aguardado novo jogo da CD Projekt.

A Apple esteve muito ativa no ano 2020. Iniciou o ano com o lançamento de um iPhone SE mas guardou para o último trimestre o lançamento da série iPhone 12. Assim, além de uma nova estrutura, mais retilínea, a empresa californiana inovou novamente no que toca à arquitetura do seu SoC. Apesar de ter saído com o iOS 14.1, os equipamentos só receberam a totalidade das funcionalidades prometidas na versão 14.3. Por isso, esta análise só faz sentido com a versão mais recente do sistema operativo.

Assim, hoje deixamos a nossa análise aquele que será o iPhone mais desejado desde há muitos anos. No foco do trabalho estará o topo de gama, o iPhone 12 Pro Max.

Tal como já tivemos várias oportunidades de referir, a Samsung poderá apresentar a sua nova linha topo de gama Galaxy S21 no dia 14 de janeiro. No entanto a marca já terá poucas ou nenhumas novidades para revelar, uma vez que estes equipamentos têm sido um alvo recorrente de leaks e rumores.

Mais recentemente, foram divulgadas novas imagens reais do Galaxy S21+ que mostram um smartphone elegante e com margens finas.

Recentemente, mostramos-lhe uma nova patente registada pela Apple para uns possíveis Apple Glass. Agora, mostramos-lhe um registo recente de uma nova tecnologia.

A nova patente da Apple poderá vir a ser revolucionária para o teclado, tal como o conhecemos.

Há poucos meses, a Huawei apresentou o seu mais recente chip Kirin 9000, que alimenta a linha topo de gama do Mate 40. E este chipset já deu mais do que provas de todo o seu poder, tendo mesmo batido a concorrência nos testes realizados.

Mas agora a marca chinesa estará a desenvolver um novo processador topo de gama. E, de acordo com as recentes informações, este chip irá designar-se Kirin 9010 e já será produzido numa litografia de 3 nm, podendo ser o primeiro a sair com esta característica.