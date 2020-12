Samsung regista patente de smartphone com câmara frontal que se oculta

A Samsung é uma das marcas mais fortes do mercado de smartphones. A empresa sul-coreana conta com um leque variado de telefones lançados, e muitos mais a ser desenvolvidos para chegar às mãos dos consumidores já no início do ano.

Mas agora uma recente patente da marca mostra um smartphone futurista com uma câmara frontal que se oculta.

O mercado de smartphones está a abarrotar de equipamentos de várias marcas e destinados aos diferentes tipos de consumidor. Mas a verdade é que está também um pouco saturado e, assim, as fabricantes começam a definir estratégias para oferecer aos utilizadores algum pormenor diferente e que os possa levar a escolher os seus equipamentos.

Os telefones dobráveis vieram dar uma lufada de ar fresco, trazendo uma reinvenção necessária, mas são produtos caros e, como tal, não estão acessíveis a todos os bolsos. Nesse sentido, as marcas têm registado algumas patentes interessantes com ideias para smartphones diferentes para o futuro.

Patente da Samsung mostra smartphone com câmara frontal que se oculta

A Samsung Electronics soliciou ao WIPO (World Intellectual Property Office) uma patente que intitulou de “Equipamento incluindo sub-exibidores e métodos operacionais”. A patente descreve um telefone móvel cuja câmara frontal pode ser escondida através de uma alteração na camada do ecrã. O documento da patente foi aprovado e publicado a 24 de dezembro.

De acordo com a patente, o telefone traz também suporte para a S Pen. Lembramos que é então objetivo da Samsug alargar o suporte da sua caneta a mais equipamentos, nomeadamente o próximo tipo de gama Galaxy S21.

O site LetsGoDigital é da opinião de que este equipamento é semelhante aos que a Samsung já nos habituou. Mas tem a particularidade de que, quando o utilizador não necessita tirar uma fotografia, a câmara frontal e o flash LED ficam ocultos. Mas quando a câmara é necessária, o ecrã dá lugar a uma lente de alta qualidade.

Para isto ser possível, o telefone conta com uma área transparente na zona superior central. A camada de exibição secundária (sub-exibição) está sob essa área transparente. Nesta parte está assim integrada uma lente de câmara dupla, sensor de íris e lente comum, e o flash LED. A Samsung pretende mover esta camada secundária e a área transparente através de um módulo integrado.

Quando a câmara não é necessária, o ecrã exibe normalmente outros dados como a hora e o estado de bateria do telefone.

Este sistema será automático, mas também poderá ser ativado manualmente pelo utilizador, através de um controlo deslizante próximo do botão de ligar/desligar.

Sem dúvida que este detalhe dá um toque futurista ao equipamento. Mas, como várias outras patentes, não se sabe se este projeto poderá tornar-se numa realidade ou, pelo contrário, vai ficar fechado ‘na gaveta’.