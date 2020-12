Recorde: O veículo elétrico mais eficiente circula sobre carris

O setor dos veículos elétricos está a percorrer um longo caminho, pela exigência a eles associada. Aliás, uma das características que poderá diferenciar os vários produtores é exatamente a eficiência.

Assim, por muito eficiente que possa ser os automóveis que tem em mente, não estão certamente à altura do Eximus IV.

Eximus IV é o recordista residente

Na Suécia, é realizado anualmente um concurso que incumbe a estudantes a construção de veículos elétricos. O objetivo é identificar qual a melhor produção em termos de eficiência da bateria dos automóveis desenhados para um máximo de 6 passageiros. Então, o concurso da Delsbo Electric pretende encontrar os veículos mais eficientes do mundo, fixando sempre o recorde.

Para o concurso, os veículos elétricos são colocados sobre carris, de modo a manter a resistência mínima. Além disso, são todos fabricados para percorrer um trajeto de 3,36 quilómetros recorrendo ao mínimo de energia possível. Por sua vez, esta é contabilizada em watt/hora e dividida pelo número de passageiros a bordo do carro elétrico.

Desde a sua estreia, em 2016, a equipa do Eximus IV tem ganhado todas as edições. Então, tem conseguido superar, pouco a pouco, os seus recordes de eficiência. Nesse ano, a contagem registou 0,84 Wh/pessoa-quilómetro. No ano passado, conseguiram uma eficiência de 0,603 Wh/pessoa-quilómetro.

Conforme explica a Delsbo Electric, todos os seus veículos elétricos a concurso este ano foram são tão eficientes que utilizam menos energia do que os faróis dos automóveis comuns. Contudo, o vencedor voltou a ser o Eximus IV a registar uma eficiência energética de 0,517 Wh/pessoa-quilómetro.

Em teoria, o Eximus IV pode transportar uma pessoa quase para o outro lado do mundo utilizando apenas um litro de gasolina.

Disse Henrik Rödjegård, diretor técnico da Delsbo Electric.

Carris equipados para testar a eficiência dos veículos elétricos

Para já, a pista de carris utilizada pela Delsbo Electric para o concurso está equipada com dispositivos de medição avançados que captam dados em vídeo duas vezes por segundo. Dessa forma, consegue transmitir informações úteis e reais sobre o desempenho dos carros elétricos.

Futuramente, os organizadores do concurso pretendem adicionar um equipamento adicional, como sensores de vento e temperatura, à medida que o alcance se torna num fator mais importante. Assim, poderão acompanhar a forma como os veículos elétricos reagem perante as adversidades.

