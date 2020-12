Rumor sugere que os AirPods Pro de 2.ª geração podem vir em dois tamanhos

A Apple deverá estar já a preparar uma nova geração de uma dos seus produtos de mais sucesso, os AirPods Pro. Assim, os rumores intensificam-se e dão conta que há hardware descoberto que sugere haver dois tamanhos para estes auscultadores.

A especulação sobre os dois tamanhos desta linha dos auscultadores “in-ear” da Apple vem de um leaker que eventualmente teve acesso ao “novo hardware” da Apple.

Descoberto novo hardware para AirPods Pro de 2.ª geração

O leaker Mr·white fez uma publicação no Twitter onde mostra o que ele diz serem componentes do AirPods Pro.

Conforme podemos perceber, o comprimento do cabo é notavelmente diferente entre os dois componentes à esquerda que poderiam ser para estes dispositivo de segunda geração.

Os dois da direita, que têm aproximadamente o mesmo tamanho, parecem ser os mesmos componentes dos AirPods Pro existentes.

A ser verdade, não é propriamente uma novidades. Conforme foi partilhado em outubro passado, a Bloomberg partilhou um relatório onde era dito que a Apple tem “o objetivo” de tornar os novos AirPods Pro mais pequenos, removendo a haste e optando por uma forma mais arredondada e melhor ajuste.

Contudo, não ouvimos até agora outros relatórios sobre estes auscultadores em dois tamanhos.

Mais hardware num formato menor?

Estas imagens partilhadas pelo Mr·white poderão ser de protótipos de hardware que não chegarão necessariamente à produção.

Há informações a referir que a Apple poderia optar por um desenho “menos ambicioso” do que será esperado para os AirPods Pro 2 devido à dificuldade de embalar antenas, o ANC, microfones, etc. Eventualmente poderá ter um design mais compacto.

Além disso, com os AirPods Pro ajustáveis no canal auditivo, não se vislumbra grande vantagem em haver em dois tamanhos.

Outra possibilidade é que o hardware de diferentes tamanhos poderia ser para os redesenhados AirPods 3 e para os AirPods Pro 2 potencialmente mais pequenos.

Quanto à menção do chip W2, os AirPods Pro (AirPods e AirPods Max) utilizam o chip H1 que é o sucessor do chip W1 utilizado nos AirPods mais antigos. Ainda não vimos um chip W2, por isso pode ser o leaker a prever que os auscultadores de próxima geração fiquem com o H1 com base no seu comentário “Still W2 Chips”.

Auscultadores em preto?

Sim, outra boa novidade é estes auscultadores puderem vir também na cor preta.

Contudo, o leaker, à pergunta sobre a nova cor, respondeu de forma lacónica que “Maybe AirPods Not suitable…”, isto é, que não é adequado. Não? Mas porquê?

Claro que estas “revelações” valem o que valem. Estas serão mais uns grãos de informação que ficam a engrossar os rumores. Portanto, o que se sabe para já é que estes novos auscultadores irão sair em 2021.