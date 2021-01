Recorde: Steam ultrapassa marca de 25 milhões dos utilizadores

A Steam é uma plataforma de jogos, desenvolvida pela Valve Corporation que foi lançada em 2003. Esta plataforma é a maior deste segmento e tem milhares de jogos disponíveis. Com a chegada do novo ano, a Steam bateu mais um recorde.

De acordo com os dados, a plataforma da Valve ultrapassou ou a marca de 25 milhões de utilizadores simultâneos.

Com o ano de 2020 já passado, a Steam alcançou um super recorde já em 2021. Segundo as informações, no dia de ontem (02.02.2021) estiveram online e em simultâneo 25,4 milhões de utilizadores. No pico registado estavam 7,4 milhões de utilizadores a jogar. Relembramos que em março de 2020, a plataforma tinha alcançado o recorde de 20 milhões de jogadores em simultâneo no site (agora ultrapassado).

Como se pode ver pelo gráfico, a Steam tem também crescido nos últimos meses. Desde setembro que a plataforma tem tido acima dos 20 milhões de acessos, aparentemente resultado da pandemia mais concretamente dos vários confinamentos que estão a acontecer em muitos países.

Com o final de ano a plataforma passou também a disponibilizar algumas campanhas. A Steam está a oferecer vários descontos que podem chegar aos 90%. Aproveite, pois, a campanha dura até à próxima terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021.