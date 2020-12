Agora que a MIUI 12.5 chegou, veja se o seu Xiaomi a vai receber

O dia de ontem foi rico em novidades para a Xiaomi e para os seus utilizadores. Para além do novo Mi 11, a empresa chinesa revelou também a nova versão da sua interface MIUI, onde colocou muitas novidades e melhorias.

Apesar de estar ainda limitada a testes e ao mercado chinês, muitos esperam esta novidade. A lista de equipamentos é alargada e provavelmente cobrirá a maioria dos dispositivos. Saiba já se o seu smartphone Xiaomi vai receber a recém-anunciada MIUI 12.5.

Tal como já tinha acontecido com a MIUI 12, a Xiaomi resolveu rechear a nova versão da sua interface personalizada do Android com novidades. Estas abraçam muitas e diferentes áreas do sistema operativo, trazendo funcionalidades que nem todos têm disponível.

Novidades da MIUI 12.5 chegam a muitos smartphones

Para além das novidades, há ainda o interesse em saber que dispositivos vão receber esta novidade e até quando esta vai chegar a estes equipamentos. Do que se sabe, a lista inicial abrange 21 dispositivos, que vamos apresentar abaixo.

Xiaomi Mi Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth Edition (Mi 10 Lite global)

Mi 9

Mi SE

Mi CC9e

Mi CC9 Pro

No primeiro lote, a linha Mi da Xiaomi, temos o novo Mi 11 e depois um leque grande de equipamentos. Estes cobrem até ao modelo 9 da linha Mi, o que mostra que esta versão chega a smartphones com alguns anos.

Versão disponível em testes com vários equipamentos

Claro que a Xiaomi não se vai ficar pelos Mi e alargará a MIUI 12.5 a outros smartphones. Assim, também os Redmi vão ter acesso a esta nova versão, que em breve será lançada de forma global e para muitos smartphones.

Xiaomi Redmi Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G (Poco F2 Pro global)

Redmi K30i 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)

Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Novamente aqui temos muitos equipamentos na lista programada para ter acesso às novidades que esta versão vai trazer. Com os testes a serem iniciados agora, a sua chegada não será imediata, mas tudo aponta para que seja feita muito em breve.

Esta é uma lista oficial dos smartphones que podem ter acesso à versão de testes da MIUI 12.5. Naturalmente que esta não deverá ser uma lista fechada e muito em breve outras novidades vão surgir, alargando os equipamentos com acesso à nova versão.