Com os carros elétricos a serem cada vez mais uma realidade nas estradas, é importante que as estruturas de suporte se adaptem e forneçam os pontos de carregamento necessários. A Tesla endereçou este problema com a sua rede própria, mas há outras a tomarem posição.

A Volkswagen parece estar a querer entrar nesta corrida e tem presença já firme em várias frentes. Depois dos seus carros chegarem ao mercado, mostrou agora uma novidade que vamos poder usar em breve. Falamos dos robôs que podem carregar qualquer carro elétrico.

Uma mudança nos carros elétricos

Há uma mudança a acontecer e que surge com a chegada dos carros elétricos. Os tradicionais postos de abastecimento vão ter de se converter para poderem carregar estas viaturas, da mesma forma que hoje acontece nos modelos tradicionais.

Ao contrário do que acontece agora, existem espaços que podem ser aproveitados para que os carregamentos sejam feitos. Falamos de parques de estacionamento, onde por norma os carros são deixados durante horas. Assim, estes precisam também de ser adaptados e não se limitando a alguns lugares.

Volkswagen vai ter frota de robôs carregadores

A Volkswagen já tinha começado a trabalhar numa solução para estes locais, com uma proposta única e muito simples. Terá uma frota de robôs que vão diretos aos carros elétricos e que fazem o carregamento no local, onde quer que os carros estejam.

OS processos de ligação entre a bateria e o carro são automáticos e partem do utilizador. Com recurso a uma app, as ordens são dadas e estes carregadores transportados para o local onde o carro elétrico está estacionado. Assim, os robôs ficam livres para tratar de outros carros.

Não há ainda data para entrar em funcionamento

Apesar de parecer ser já uma solução funcional e pronta a ser usada, a Volkswagen não revelou quando estar poerá ser lançada e colocada em produção. No entanto, e dado o aumento de carros elétricos da marca, é esperado que seja tornada pública muito em breve.

A Volkswagen já tinha mostrado antes este conceito, mas agora materializou-o e mostrou como irá funcionar no futuro. Este poderá bem ser uma alternativa a ser aplicada em locais específicos como garagens e estacionamentos, para automatizar os carregamentos.