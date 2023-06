A Google está sempre atenta às necessidades dos seus utilizadores no Android. Isso é visto com as apps que cria e mantém para o seu sistema operativo, sempre com novas propostas e alternativas. A mais recente novidade parece estar focada na Meteorologia, com uma nova app dedicada a ser preparada.

Google prepara uma nova apo para o Android

Saber o tempo e como a meteorologia prevê como este vai estar nos próximos dias é algo que já podem ter no Android. Basta pesquisar no Google e rapidamente surge o bem conhecido sapo que mostra toda a informação da meteorologia para os próximos dias.

Agora a mudança parece estar a preparar-se para acontecer. Já se sabia que o Google Weather iria ter mudanças, colocando nesta interface a informação de forma mais organizada e de mais simples interpretação para todos os utilizadores.

Meteorologia que poderá ser vista também no Wear OS

O que foi agora descoberto é que essa mudança irá chegar de uma forma que ninguém esperava. Falamos de uma app dedicada ao tempo e que dará toda a informação da meteorologia numa área reservada para esse fim e com alguns extras que provavelmente vão ser adicionados.

Outra novidade que parece estar a ser preparada é a transposição desta para o Wear OS. Este já tem uma app dedicada, mas que deverá ser alterada e ajustada para se separar da app Google genérica. Esta deverá manter o ícone atual.

Uma ajuda para saber a previsão do tempo

Toda esta informação surge da descoberta de uma nova string - com.google.android.apps.weather - na mais recente versão da app Relógio. Esta estava presente dentro do código e está associada a novas funcionalidades como a apresentação da previsão do tempo junto do relógio.

Ainda estamos longe de conhecer esta novidade associada à meteorologia, mas parece certo que esta chegará. A Google vai assim preparar mais uma proposta para o Android, reforçando a sua carteira de apps e a sua presença, agora de uma forma mais visível e marcante, saindo de vez da pesquisa, onde poderia passar despercebida.