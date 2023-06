Todos os anos, de uma forma cíclica e quase previsível, surge informação de que o WhatsApp vai deixar de funcionar em mais um lote de smartphones Android. Por norma esta é uma informação que não e correta e que engana os utilizadores. Agora, volta a surgir mais uma lista e desta vez temos boas notícias... o WhatsApp não vai deixar de funcionar no seu smartphone Android a partir do dia de hoje.

Não, o WhatsApp não vai deixar de funcionar

Foi há alguns dias que surgiu mais uma lista de smartphones onde o WhatsApp vai deixar de funcionar hoje. Esta é extensa, muito detalhada e tem um pormenor importante. É completamente falsa e não deve ser seguida por ninguém.

Do que sabemos, e que tem circulado na Internet, esta informação foi republicada de forma exaustiva por muitos sites de informação, mas está a enganar os utilizadores. Aponta para o dia 1 de junho o fim do suporte de mais um lote de smartphones, ultrapassados e provavelmente já sem estarem a funcionar.

Na verdade, o WhatsApp tem disponível informação bem clara sobre os sistemas que está atualmente a suportar, tanto no caso do Android, como no iOS. Falamos do Android com o sistema operativo OS 4.1 ou posterior, iPhone com o sistema operativo iOS 12 ou posterior e KaiOS 2.5.0 ou posterior, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Volta a lista de smartphones que perde o suporte

Curiosamente, esta lista de smartphones que perde o suporte do WhatsApp está a ser mantida intacta há já muito tempo. Sempre que retorna, podemos encontrar ali os mesmos equipamentos com muitos anos de mercado. O WhatsApp também não remove o suporte, com o último a datar de novembro de 2021.

Ainda assim, há uma mudança já marcada para acontecer no futuro. Mais uma vez recorrendo à informação oficial do WhatsApp, ficamos a saber que a partir de 24 de outubro de 2023, só a versão 5.0 do Android ou posteriores vão ser compatíveis com o WhatsApp.

Assim, e para descanso dos utilizadores do WhatsApp, não há, mais uma vez, uma lista de smartphones Android onde o WhatsApp vai deixar de funcionar. Esta lista regressa periodicamente, deixando muitos preocupados, mas mais uma vez é falsa e não vai afetar o serviço.