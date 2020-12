Avião elétrico STOL Metro Hop pode descolar numa pista de 25 metros

A eletrificação não é apenas ao nível dos veículos terrestres. Como temos informado, são já vários os projetos de veículos aéreos que mostram que o segmento elétrico também vai ser uma forte aposta nessa área.

Hoje vamos conhecer o avião elétrico STOL. Este avião destaca-se pela capacidade de conseguir levantar voo numa pista com apenas 25 metros.

Avião Metro Hop pode atingir velocidades de 400 km/h

No Pplware temos apresentado já vários aviões e helicópteros que são totalmente elétricos. Hoje damos a conhecer novo avião elétrico STOL que foi concebido pela empresa Metro Hop e que tem como principal característica, a possibilidade de conseguir descolar numa pista de apenas 25 metros.

Esta avião consegue atingir velocidades de cruzeiro de até 250 mph (400 km/h) enquanto faz uso eficiente da energia disponível para fornecer um alcance de até 125 milhas (200 km) com a corrente bateria.

A empresa considera este veículo aéreo uma alternativa ao táxi aéreo eVTOL. Além disso, o facto de necessitar de pouco espaço para descolar e aterrar significa que pode usufruir de topos de edifícios (com cerca de 60 m) e permitir operações seguras de passageiros no estilo skyport, mas com um custo de energia muito menor do que os vertiports eVTOL.

Esta aeronave elétrica pode também ser usado para o transporte de carga de “meia milha”, uma forma mais limpa, rápida, e potencialmente acessível para distribuição de mercadorias circularem entre cidades.

De acordo com informações recentes, o Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia já deu um “empurrão” ao Metro Hop ao disponibilizar uma ajuda financeira, incluindo um espaço para escritórios no Centro Aeroespacial Alemão em Oberpfaffenhofen.

Leia também…