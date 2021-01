Criadora do Cyberpunk 2077 afirma que se vai defender do recente processo judicial

A vida não está nada fácil para CD Projekt Red, a empresa responsável pelo desenvolvimento do polémico Cyberpunk 2077. Depois de todos os problemas apresentados pelo jogo, que levou mesmo à sua retirada da PlayStation Store da Sony, vários investidores processaram a empresa devido a esta não ter sido clara com eles relativamente a estas falhas.

Mas agora a criadora fez questão de anunciar publicamente que se vai defender em tribunal desta ação de que agora é alvo.

Se não está a entender o contexto, nós explicamos de uma forma simples e rápida.

Cyberpunk 2077 era um dos jogos mais aguardados em 2020. E depois de ter sido adiado por várias vezes, foi finalmente lançado a 10 de dezembro de 2020. No entanto as primeiras análises ao jogo, para a PlayStation 4 e Xbox One, revelaram que o jogo era um autêntico fracasso, cheio de várias falhas e bugs. Essa opinião foi também partilhada por vários jogadores em todo o mundo.

Como consequência, a Sony retirou mesmo o jogo da PlayStation Store e iniciou os reembolsos aos jogadores lesados. E nem a promessa da criadora do jogo, CD Projekt Red, de resolver os problemas com as várias atualizações, demoveram a fabricante japonesa.

Mais recentemente, um escritório de advogados, em representação de um grupo de investidores do jogo, processou a CD Projekt Red. Os investidores alegam que a empresa os enganou por não ter sido clara e transparente em relação aos problemas do jogo.

CD Projekt Red vai-se defender da ação contra si em tribunal

Como resposta, a criadora do Cyberpunk 2077 fez saber publicamente que se vai defender da ação movida contra si devido às falhas do jogo. De acordo com o comunicado oficial:

O Conselho de Administração da CD Projekt Red, com escritório em Varsóvia (doravante designada como “a Empresa”), anuncia por este meio que recebeu hoje a confirmação de um escritório de advogados que uma ação cível conjunta foi movida no Tribunal Distrital da Califórnia. O escritório atua em representação de um grupo de investidores dos EUA que atuam sob os símbolos de ação ‘OTGLY’ e ‘OTGLF’ e que são baseados nas ações da Empresa. Os autores da ação pedem que o tribunal julgue se as decisões e ações tomadas pela Empresa e pelos membros do seu Conselho de Administração, juntamente com o lançamento do Cyberpunk 2077, constituem uma violação das leis federais. Por exemplo, como enganar os investidores e, consequentemente, causar-lhes danos. A ação não especifica o montante da indemnização pedida. A Empresa vai tomar uma ação vigorosa para se defender contra estas alegações.

Parece que este será um processo complicado, mas interessante do ponto de vista dos jogadores e de quem acompanha esta polémica. Pois estes, certamente, vão querer saber quais os argumentos de defesa que a CD Projekt Red terá para apresentar, assim como o desfecho desta ação.

Leia a nossa análise: