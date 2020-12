Cyberpunk 2077 para a PlayStation 4 e Xbox One é um fracasso

Cyberpunk é um dos jogos mais aguardados de sempre, e o seu lançamento aconteceu ontem, dia 10 de dezembro. Como tal, já muitos jogadores, assim como especialistas, tiveram oportunidade de testar este promissor título.

No entanto, já foi divulgada a primeira análise ao Cyberpunk 2077 para as consolas PlayStation 4 e Xbox One. Mas os resultados indicam que este jogo é um verdadeiro fracasso.

Cyberpunk 2077 é um jogo RPG de ação que foi desenvolvido pela empresa CD Projekt Red. O título foi lançado ontem, dia 10 de dezembro, para as plataformas Google Stadia, Windows, PlayStation 4 e Xbox One. O lançamento para as consolas PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S está previsto para 2021.

Para o seu desenvolvimento, este título contou com o trabalho de 500 funcionários, muitos responsáveis também pela criação do popular The Witcher 3: Wild Hunt.

Este é um dos jogos mais aguardados pelos gamers e, uma vez disponível, não tardaram a chegar as análises e opiniões.

Cyberpunk 2077 é considerado um fracasso para a PS4 e Xbox One

A revista de jogos francesa Jeuxvideo.com publicou a primeira análise do Cyberpunk 2077 para as consolas PlayStation 4 e Xbox One. Depois dos testes realizados, a revista considerou como péssimo o desempenho técnico do jogo. Desta forma, a pontuação dada a este jogo foi de 7 em 20 possíveis. Por sua vez, os leitores da revista avaliaram o título com 3.4 pontos, também em 20.

Em suma, o jogo é relativamente jogável apenas nalgumas cenas, apresentando falhas em vários contextos. Por exemplo, no mundo aberto a experiência torna-se difícil de jogar. As texturas não são exibidas, ou não são percetíveis, apresenta uma baixa resolução, paragens, congelamentos, atrasos na interface e vários bugs.

Outros pontos negativos deixados na análise ao Cyberpunk são a taxa de frames constantemente atrasada, ausência de grande parte da população, tráfego ou efeitos de incêndio, problemas na sincronização do jogo, momentos de latência no combate, nomeadamente entre o tiro e o seu aparecimento no ecrã e vários problemas técnicos, bugs e falhas.

Por sua vez, a história, o universo e a encenação são considerados como alguns dos pontos fortes deste título. Pode ver a análise completa aqui.

Ou seja, todos estes pormenores indicam que o Cyberpunk 2077 é um jogo que está sobretudo pensado para as consolas de última geração.

Jogadores também deixam algumas críticas…

Mas também alguns jogadores já haviam partilhado algumas críticas na rede social Twitter, como pode ver nos dois exemplos seguintes.

Alguns consumidores vão mais longe e exigiram mesmo um reembolso do dinheiro gasto neste jogo. Por outro lado, há quem também considere que as versões do jogo para a PlayStation 4 e a Xbox One deveriam ser canceladas.

No entanto, os programadores indicam que as primeiras vendas da versão do Cyberpunk 2077 para computador, só no primeiro dia, se aproximaram da marca dos 5 milhões.

Resta-nos assim aguardar para que a edição dedicada às novas consolas seja lançada e as respetivas análises feitas.

