O mercado dos smartwatches e das smartbands é cada vez mais atrativo para as marcas que trabalham normalmente com os smartphones. Estes complementam-se e integram-se de forma natural, fornecendo informações e partilhando dados.

A OnePlus deverá ser a próxima a chegar com uma proposta, que irá ter sobretudo um alvo muito específico. Quer competir com a Xiaomi e com a Mi Band 5, quer em funcionalidades, quer no preço a que será comercializada.

Uma nova smartband da OnePlus a caminho

É já uma certeza que a OnePlus vai apresentar em 2021 um smartwatch, baseado no Wear OS da Google. A notícia foi apresentada há dias e veio de uma fonte mais que confiável, o próprio CEO da empresa, Pete Lau, que o anunciou numa publicação que fez no Twitter.

Mas agora há novas informações, oriundas do interior da empresa, e que revelam novos planos para a OnePlus. A empresa chinesa estará a preparar uma surpresa para breve e que chegará antes do seu smartwatch. Falamos de uma smartband, dedicada ao fitness.

Preço e hardware similar à Mi Band 5 da Xiaomi

Esta será em muito similar ao que a Xiaomi tem na sua Mi Band 5, com as principais caraterísticas. Falamos de proteção contra a água, ecrã AMOLED, sensores de vários tipos e uma bateria que durará vários dias. Um ponto também similar será o do preço.

Segundo o que se sabe, este relógio chegará ao mercado com um valor de cerca de 40 dólares (32 euros), para competir diretamente neste mercado agressivo. Inicialmente deverá ser lançada na Índia, para ser avaliada e mais tarde alargada a outros mercados.

Espera-se que chegue antes do smartwatch da marca chinesa

Não há ainda, naturalmente, datas ou previsões de chegada desta nova smartband ao mercado. Deverá, contudo, ser apresentada antes do smartwatch da marca, tomando o pulso ao mercado e ao que a OnePlus tem para oferecer nesta área, onde se vai aventurar agora.

Com esta proposta, a OnePlus parece estar a seguir um caminho similar ao da Xiaomi. Depois de apostar em smartphones mais acessíveis como os Nord, apostará em breve em gadgets e dispositivos acessíveis, mas com funcionalidades que agradam a todos os utilizadores.