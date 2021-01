Ferrari 812 Superfast: É tão rápido que até “salta” o vidro traseiro

Quando se fala em carros que atingem altas velocidades é normal falar-se na Ferrari. Um dos carros mais rápidos da marca é o Ferrari 812 Superfast, que consegue ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

No entanto, face a tal “pujança”, a marca anunciou um recall, pois há várias unidades que “perderam” o vidro traseiro a alta velocidade.

O Ferrari 812 Superfast consegue alcançar os 340 km/h. Até aqui tudo bem… é normal as altas velocidades alcançadas pela marca! No entanto, todo o design do veículo teve de ter em consideração estas altas velocidades para manter a máxima segurança.

Mas, este modelo tem um problema causado pela pressão a altas velocidades. De acordo com as informações, o problema é devido às entradas de ar dinâmicas que causam uma enorme pressão dentro do habitáculo.

Ferrari anunciou recall por causa do vidro traseiro “saltar”

De acordo com alguns relatos, a alta velocidade o Ferrari 812 Superfast pode perder o vidro traseiro. Aparentemente a marca italiana já descobriu o problema que é derivado de um defeito de produção na mala. Ainda segundo a marca, foram produzidas 4850 unidades entre os anos de 2016 e 2020.

Esta modelo da marca vem com motor V12 de 6,5 litros de capacidade. O motor produz 800 cv e 718 Nm de binário. Este modelo foi o sucessor do conhecido Ferrari F12.

Os condutores que têm uma máquina destes podem, neste site, verificar se o seu veículo está abrangido pelo programa da Ferrari.