Escolhas Tecnológicas 2020 – Leitores Pplware

O ano de 2020 foi repleto de desafios para todas as áreas da economia e para todas as pessoas. O “reinventar” foi a palavra de ordem e hoje é a “esperança” que nos move para 2021.

O mundo da tecnologia não parou e foram muitos os gadgets e os serviços que se destacaram ao longo deste ano. Este ano quisemos saber a opinião dos nossos leitores e estas foram as vossas escolhas.

Hardware

Computador Pessoal: Apple MacBook Pro M1

A Apple lançou este ano o seu primeiro processador para computadores e com ele surgiram novas propostas no mercado. O Apple MacBook Pro foi assim eleito pelos nossos leitores como o “Computador Pessoal” do ano.

A inclusão do novo processador foi determinante nesta escolha, mas toda a tecnologia, o próprio macOS, a autonomia e o desempenho foram essenciais.

O MacBook Pro M1 recebeu 26,3% dos votos e atrás de si ficou o MacBook Air também com processador M1, com 18,8%. Para os nossos leitores, a Asus também surpreendeu este ano com um excelente computador, o Asus ROG Zephyrus G14, tendo este conquistado 16,9% dos votos.

No Pplware, a nossa escolha recai também sobre o Apple MacBook Pro M1. No entanto, é importante referir a Huawei nesta equação. A empresa entrou este ano no circuito nacional com os seus computadores portáteis e, rapidamente, atingiu 10% da quota de mercado. Desta marca destacamos o mais poderoso dos três modelos disponíveis, o Huawei Matebook X Pro.

Smartphone: Apple iPhone 12 Pro/12 Pro Max

A Apple parece ter sido a marca forte para os nossos leitores neste ano de 2020. Muitas das escolhas recaem sobre produtos desta marca. Sem dúvida alguma que a Apple continua a surpreender o mercado e este ano assistimos a lançamentos surpreendentes.

No campo dos smartphones, os leitores escolheram aquele que é “provavelmente o melhor smartphone do mundo”. Estas foram as palavras que usámos na nossa análise para o descrever e que acabaram por ser contestadas por muitos. No entanto, perante tudo o que testámos no mercado durante este ano, o novo iPhone da Apple é o smartphone que melhor consegue conjugar todos os fatores essenciais.

O iPhone 12 Pro/12 Pro Max foi a escolha de 28,5% dos nossos leitores. Outro dos candidatos de peso foi o Mate 40 Pro, com 13,3% das votações. É certo que este smartphone da Huawei bate o iPhone 12 Pro Max quando falamos em fotografia… mas depois há mais aspetos que merecem atenção.

Outro dos modelos que acabou por marcar 2020, foi o Galaxy S20 Ultra da Samsung. Um smartphone que se baseia no S20, mas com uma câmara ainda melhor e um zoom extraordinário. Contudo, este surpreendeu essencialmente pela novidade e não propriamente pelas suas capacidades.

Tablet: Apple iPad Pro

No mundo dos tablets, que tão necessários foram este ano para teletrabalho e telescola, o Apple iPad Pro foi o escolhido pelos nossos leitores, com 49,2% das votações.

Além do suporte para trackpad, o tablet foi lançado em março deste ano com scanner 3D LiDAR para funcionalidades de Realidade Aumentada. Tecnologia esta que depois foi implementada nos novos iPhones.

Para os nossos leitores, há ainda a destacar o Surface Go 2 da Microsoft que recebeu 22,2%. Sem dúvida alguma estas foram duas escolhas acertadas para este ano.

Consola: Sony Playstation 5

O universo dos videojogos este ao rubro este ano, tanto que esta foi uma das questões mais votadas pelos nossos leitores. A consola detentora do título “Escolha dos Leitores Pplware” e também “Escolha Pplware” é, sem margem para dúvidas a Sony Playstation 5. Foram 69,5% dos leitores que votou nesta consola.

É claro que o ano também ficou marcado pela Xbox Series X (13,8% dos votos), mas a verdade é que para muitos (9,9% dos leitores) ainda tem um carinho especial pela Nintendo Switch.

Qualquer uma destas foi sucesso de vendas em 2020 pelo que qualquer uma delas merece ser a escolha do ano.

Wearables: Apple Watch Series 6

Com 39,3% das votações, o Apple Watch 6 foi a escolha dos leitores e também do Pplware. Esta versão, lançada em setembro passado, trouxe, algumas novidades face aos seus antecessores. A bateria foi melhorada, oferecendo mais autonomia e carregamento (mais) rápido. Traz ainda altímetro, oxímetro e um aumento em 2,5 vezes do brilho do ecrã em modo “sempre ligado”.

O modelo foi o primeiro equipado com o chip U1, tecnologia de posicionamento, conhecida como rádio Ultra Wideband (UWB), que fornece uma localização mais precisa e perceção espacial, para que um dispositivo equipado com U1 possa detetar a sua posição exata em relação a outros dispositivos na mesma sala.

A Xiaomi Mi Band 5 recebeu também muitos votos (26,2%), no entanto, desiludiu bastante o mercado ocidental, uma vez que a versão global ainda não veio equipada com NFC.

Veículos Elétricos: Tesla Model Y

Apesar de ter sido apresentado em 2019, o Tesla Model Y só neste final de ano é que começou a ser fabricado. Trata-se de um SUV compacto de 7 lugares, o primeiro do género elétrico e semi-autónomi, construído pela Tesla.

42,3% dos nossos leitores elegeu-o como veículo elétrico do ano.

O Porsche Taycan foi também importante no decorrer deste ano (24,3%) e muitos leitores consideram ainda o Honda e e o Peugeout e-208 como carros elétricos do ano.

Software

Produtividade: Microsoft Office

No campo do software e da produtividade foi o Office da Microsoft que mais votos recebeu (67,6%). Sem dúvida alguma, ano após ano, a Microsoft tende a melhorar a sua proposta, adaptá-la às diferentes plataformas e exigências dos utilizadores.

Neste campo da produtividade destacamos o Google Drive, que se apresenta como uma solução, principalmente para quem trabalha muito online.

SO para PC: Windows 10

Ora, se o Office é uma das melhores ferramentas de produtividade, vem o Windows 10, também da Microsoft, como o melhor sistema operativo para computador. Apesar dos muitos problemas que foi apresentando ao longo de cada atualização, o Windows 10 é o mais utilizado em computador e há cada vez mais utilizadores a instalar este sistema que continua a ser um dos mais versáteis.

SO para smartphone: Android 11

O Android 11 chegou este ano e está a ser a versão do Android mais adotada pelas fabricantes de smartphones. Assim, os nossos leitores elegeram-na como o melhor sistema operativo para smartphone com 53,9% dos votos.

Logo atrás do Android 11 vem, evidentemente, o iOS 14 que este ano introduziu inúmeras novidades, bastante bem recebidas pelos utilizadores dos iPhones.

O ano fica também marcado pela entrada da Huawei no desenvolvimento do seu próprio sistema operativo móvel, o Harmony OS. Quem sabe se não será este o escolhido em 2021?

Browser: Chrome

51,3% dos nossos leitores elegeu o Google Chrome como browser do ano. O Edge da Microsoft recebeu grandes atualizações importantes e é hoje um peso pesado, mas é o Chrome ainda que continua a roubar as atenções do grande público.

Jogo: The Last of Us Parte 2

Quando lançámos a nossa análise de The Last of Us Parte 2, antevíamos que estaríamos perante um forte candidato a Jogo do Ano. Segundo a votação, os leitores Pplware também partilharam da mesma opinião e elegeram esta nova aventura de Ellie a Jogo do Ano 2020, com 19,6%.

Mais que um jogo, The Last of Us Parte 2 é uma história envolvente de sobrevivência, amor, amizade e que nos mostra que todos os nossos atos (bons ou maus) têm sempre um impacto em alguém.

FIFA21 e Microsoft Flight Simulator receberam, respetivamente o segundo e o terceiro lugar do pódio.

Serviços Web

Redes sociais: Instagram

No universo das redes sociais assistimos a uma polaridade de utilização. Por um lado, fomos inundados com dancinhas do TikTok, por outro por diretos no Instagram. Estas duas redes seriam fortes candidatas a Rede Social do ano, e os leitores escolheram o Instagram com 37% dos votos.

O Facebook e o TikTok estiveram muito próximos nas escolhas com 17,6% e 17% dos votos, respetivamente.

Música: Spotify

Se 2019 tinha ficado marcado pela febre dos podcasts no Spotify, 2020 foi a afirmação desta tendêndia. Além de música, os utilizadores podem ouvir, na mesma plataforma muito conteúdo relacionado com os mais variados temas.

Para os nossos leitores esta plataforma se streaming é a escolha do ano com 75,7% dos votos, muito muito à frente do segundo lugar, Apple Music com 9,5%.

Vídeo: Netflix

Das plataformas de Streaming de vídeo, este ano fica marcado pela chegada do Disney Plus, apesar de acabar o ano envolto em polémica devido ao último filme, o primeiro da Disney com um protagonista negro.

Polémicas à parte, esta foi a plataforma que mais subscritores ganhou no ano do seu lançamento, ultrapassando mesmo outras plataformas mais antigas e bastante populares. Para o Pplware esta é a escolha do ano.

No entanto, os leitores votaram e elegeram a Netflix com 52,6% dos votos. Esta plataforma foi, sem dúvida, a companhia de muitos de nós durante a quarententa e as tardes de confinamento obrigatório, além de ter lançado algumas das melhores séries e filmes do ano.

Comunicação: Microsoft Teams

Ora, se o ano foi passado em parte agarrado à Netflix, outra parte foi em videoconferências. Logo as plataformas de comunicação tiveram uma grande importância para todos nós.

O WhatsApp foi uma das aplicações que mais usámos para falar com a família e os amigos. Mas para trabalhar foi o Microsoft Teams que mais conquistou os nossos leitores, com 30% dos votos.

Há ainda destaque para a plataforma Zoom que teve um crescimento exponêncial e de que tanto se falou em 2020.

As marcas do ano

3º lugar: Xiaomi

Os leitores elegeram a Xiaomi como a terceira melhor marca do ano. É certo que a empresa se destacou no segmento mobile, com alguns dos melhores smartphones do mercado, a sua MIUI 12 foi também um presente para muitos utilizadores e no segmento doméstico vimos também surgirem excelentes produtos.

No entanto, para nós, Pplware, a Huawei seria a marca escolhida para ocupar este terceiro lugar. Foi a empresa que mais desafios teve que enfrentar ao longo de 2020 com todas as restrições impostas pelos Estados Unidos e, ainda assim, saiu vencedora.

A sua loja de apps cresceu muito e há cada vez mais apps de qualidade à disposição dos utilizadores, foram criados e melhorados outros serviços para responder à falta das apps Google. Além disso, do lado do hardware, a empresa estreou-se com sucesso no segmento dos computadores portáteis e continuou na sua caminhada de melhores smartphones fotográficos.

2º lugar: Apple

O Ano da Apple foi absolutamente surpreendente. As datas de lançamentos foram alteradas para dar aos fãs da marca novidades inesperadas. O lançamento do iPhone SE 2020 foi uma estratégia certeira para a empresa aumentar as vendas de smartphones numa altura em que o mercado estava em recessão profunda.

A Apple lançou um processador para computador que, aliás, foi considerado pelos nossos leitores como inovação do ano.

Estes são apenas dois dos muitos exemplos que fazem desta a segunda melhor marca do ano no mundo da tecnologia.

1º lugar: AMD

A AMD consolidou a sua posição de destaque no mercado à frente da Intel, com processadores de alto desempenho. É hoje considerada a melhor fabricante de processadores e vende 7 vezes mais novos CPUs que o seu maior concorrente.

O primeiro lugar é unâmime.

Inovação Tecnológica

Processador M1 Apple

Os leitores do Pplware elegeram, sem margem para dúvidas, o processador M1 da Apple como inovação tecnológica do ano. Este SoC reúne o que a Apple sabe fazer, com um desempenho único e prometendo uma melhoria em vários níveis. Este é o melhor chip que a marca criou e que irá equipar nos seus computadores – são num único chip 16 mil milhões de transístores.

Com um processo de construção de 5 nm, tem uma prestação no campo de consumo de energia único e que será visível de imediato. Com 8 núcleos dedicados, vai ter um desempenho acima do que o mercado agora oferece.

Claro que também no campo do GPU este tem funcionalidades acima da média. A Apple descreve-o como o mais rápido do mercado, no campo dos integrados. Presente estão 8 núcleos dedicados a esta função.

Desastre tecnológico

Cyberpunk 2077

O desastre tecnológico mais referido pelos nossos leitores foi o jogo Cyberpunk 2077. Foram muitos meses de espera, para culminarem num jogo cheio de falhas a nível gráfico e co péssimo desempenho técnico.

Estes problemas levaram mesmo ao início de reembolsos por parte da Sony para quem comprou o jogo para na PlayStation Store.

Apesar de todos estes problemas, os criadores estão empenhados em corrigi-los e, talvez, ainda chegaremos a um grande jogo em 2021.

Agradecemos a todos a participação! Um excelente ano de 2021!