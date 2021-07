E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da evolução nos processadores Samsung, AMD e Intel, de diversos desenvolvimentos na ciência, do novo smartwatch Haylou RS3, e muito mais.

Os vídeos curtos estão cada vez mais na moda. O TikTok lançou o mote, o Instagram seguiu o mote a o YouTube não podia ficar para traz. Depois do serviço Shorts ter sido anunciado no ano passado, com uma versão beta disponível em mais de 26 países, eis que se prepara para chegar a Portugal.

O YouTube Shorts fica assim disponível em mais de 100 países já a partir do dia 14 de julho.

Apesar de a taiwanesa TSMC ser a fabricante mais comummente associada aos avanços da litografia de 3nm, a Samsung está também nesta corrida com todo o seu empenho.

De acordo com as informações mais recentes, a marca sul-coreana poderá ter o seu próprio fabrico em massa de chips de 3nm já no próximo ano de 2022.

A Equipa de Arritmologia do Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga implantou recentemente, pela primeira vez, o pacemaker sem elétrodos, mais conhecido pelo pacemaker “mais pequeno do mundo”, através de um procedimento minimamente invasivo.

A tecnologia aliada à saúde tem vindo a evoluir bastante e Portugal também é uma referência. Conheça melhor o que é considerado um pacemaker “mais pequeno do mundo”.

Desde tenra idade, são ensinados e explicados os cinco sentidos com os quais nascemos dotados. Popularmente, às mulheres, é somado mais um, o sexto, que não é bem um sentido, mas mais uma intuição. Segundo novos estudos, os humanos, no geral, poderão contar com este sexto sentido.

Embora não seja usado pela maioria das pessoas, há possibilidade de aprender.

No mundo da tecnologia não há espaço para aborrecimentos uma vez que há sempre novidades, lançamento de produtos, leaks, e muito mais. E especialmente no campo da saúde há cada vez mais marcas a investir em equipamentos úteis e acessíveis a todos.

Prova disso é que a empresa chinesa Huami revelou recentemente que está a desenvolver o mais pequeno e portátil scanner de Ressonância Magnética do mundo.

Se julgava que a Intel tinha esmorecido e ficado para trás na corrida tecnológica, não podia estar mais enganado. As notícias mostram que a gigante de Santa Clara está mais forte do que nunca. E não podia ser doutra maneira face à concorrência com que se depara.

Para reforçar isso mesmo, novos dados revelaram aquele que será o desempenho do novo processador Intel Core i9-12900K, o topo de gama da série Alder Lake-S. E parece que a rival AMD tem motivos para se preocupar.

O tema continua a dar o que falar e a preocupação não são os homenzinhos verdes vindos de outras galáxias. Os avistamentos também não devem ser tratados como um OVNI, mas sim um FANI. Isto é, passa então de Objeto Voador Não Identificado para Fenómenos Atmosféricos Não Identificados. No entanto, cuidado, o caso é bem mais interessante, porque estão já envolvidas teorias e suspeitas do uso de ferramentas de guerra eletrónica.

Aos olhos podem não ser visíveis, mas nos radares e nos sensores mais sofisticados, poderemos estar a ser invadidos, perseguidos e até vigiados. Mas, então, o que se passa nesta “guerra de computadores”?

O SARS-CoV-2 e a doença COVID-19 serão, provavelmente, alvo do maior e mais sofisticado processo de investigação alguma vez elaborado. Em tão pouco tempo as vacinas estão a conseguir conter os estados de doença grave, a travar mortes e os vários estudos podem levar a que haja medicação e forma de deteção revolucionárias, do ponto de vista do consumo global. Depois da vacina em spray, chega agora uma inovação que conta com uma enzima produzida pelos pirilampos.

Segundo os investigadores da UFSCar, é possível acoplar a molécula a uma proteína que se conseguirá ligar ao novo coronavírus. Assim, a presença de anticorpos contra o microrganismo seria confirmada pela emissão de luz.

Registar as caminhadas e corridas, receber notificações de chamadas, monitorizar o sono, acompanhar os batimentos cardíacos, são algumas das funcionalidades que hoje um smartwatch oferece. As escolhas no mercado são já muitas e a diversos preços e hoje trazemos mais um como sugestão.

O Haylou RS3 é um relógio inteligente que traz consigo especificações muito interessantes por um preço abaixo dos 60 €.

Acha que a sua internet é rápida? Quantos Gbps tem de download e upload? Se tiver 1 Gbps de download já tem uma “super internet”, mas vai ficar surpreendido com o feito alcançado no Japão.

De acordo com informações recentes, o recorde da internet mais rápida do mundo foi batido! Já imaginou fazer um download a 319 terabits por segundo?

A grande aposta da Huawei nos últimos meses tem sido a criação das suas soluções para a criação do seu ecossistema. Sem querer depender de terceiros, a marca tem apresentado as suas soluções, desde serviços até a apps, culminando no HarmonyOS, o seu sistema operativo.

Agora, e depois de meses de desenvolvimentos e de testes, chegou a todos o Petal Mail, a alternativa da Huawei ao Gmail da Google e a outras propostas de email. Por ser um serviço integrado, poderá ser usado em muitos outros cenários nos smartphones e tablets da marca.

A presença da Xiaomi no mercado de smartphones tem estado a crescer de forma exponencial. Se até agora era uma marca com grande visibilidade, tem sabido aproveitar e crescido para se tornar uma das maiores marcas no universo dos smartphones.

Com metas bem definidas para a sua posição, tem procurado ultrapassar a Apple e conquistar o segundo lugar da tabela. Após ter assumido esse lugar em vários mercados, consegue agora um destaque ainda maior. Já conseguiu ultrapassar a Apple no mercado global de smartphones.

Se caminhar ao longo do canal Oudezijds Achterburgwal em Amsterdão, verá uma ponte de aço elegante e esteticamente agradável para peões. Se não fosse a atenção dos meios de comunicação social, poderia até considerá-la uma característica regular da arquitetura da cidade.

Impressa por quatro robôs em apenas seis meses, a primeira ponte de aço impressa em 3D foi, finalmente, apresentada.

A NASA lançou o Hubble em 1990. O telescópio foi equipado com tecnologia dos anos 70 e, à medida que o tempo passa, essa mesma tecnologia parece estar a dar de si. Assim, no passado dia 13 de junho, o computador principal do equipamento avariou. Depois de várias tentativas, a agência espacial não conseguiu de imediato ativar o computador de backup.

No dia 10 deste mês, a NASA referiu que tinha um plano para voltar a tentar ativar o computador de recurso. Contudo, se falhasse, poderia ser o fim do mais importante telescópio espacial. O plano resultou, o Hubble está de volta.