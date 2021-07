Samsung pode iniciar o seu fabrico de chips de 3nm já no próximo ano

Apesar de a taiwanesa TSMC ser a fabricante mais comummente associada aos avanços da litografia de 3nm, a Samsung está também nesta corrida com todo o seu empenho.

De acordo com as informações mais recentes, a marca sul-coreana poderá ter o seu próprio fabrico em massa de chips de 3nm já no próximo ano de 2022.

A Samsung dispensa apresentações e é uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, especialmente no segmento da indústria de chips. Atualmente, a marca está focada na produção dos componentes nos quais é especializada, ou seja, chips fabricados em 5nm LPE (Low Power Early).

Mas as intenções da sul-coreana passam também pela aposta no processo de fabrico de 3nm. No entanto, a novidade que se esperava já para este ano, teve, à semelhança da rival TSMC, alguns obstáculos.

Produção de chips de 3nm da Samsung deve arrancar em 2022

De acordo com as informações, a Samsung adiou o fabrico de chips de 3nm e a produção em massa destes componentes deve começar em 2022. A agenda foi atualizada durante o evento Foundry Forum 2021, na passada semana. Neste sentido, a Samsung Foundry demonstrou que os processos de fabrico 5LPP e 4LPP serão usados para a produção massiva de chips em grandes quantidades, em 2021 e 2022.

Por sua vez, a tecnologia 3nm GAA (Gate-All-Around) da empresa não é mencionada. Mas um porta-voz da Samsung Foundry confirmou ao site AnandTech que a fabricante sul-coreana irá mesmo produzir os chips desta litografia em 2022. Para já, as informações indicam que a Samsung está em negociações com vários clientes para o efeito.

Anteriormente, a empresa havia referido que, comparativamente ao processo LPP (Low Power Plus) de 7nm, os chips de 3nm apresentarão um desempenho 35% superior. Para além disso prometem consumir metade da energia, sendo 45% menores.

Desta forma, resta-nos ir acompanhando as notícias relacionadas com a indústria da Samsung, pois 2022 já está quase aí à porta.