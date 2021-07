Supostas especificações do Exynos com GPU AMD foram reveladas

Há alguns meses que o mundo ficou a conhecer que a Samsung, em parceria com a AMD estava a preparar um chip híbrido. O equipamento recorre aos gráficos da marca norte-americana e, portanto, a curiosidade envolta nesta novidade é mais do que muita.

Agora algumas das possíveis especificações deste Exynos com GPU AMD acabam de cair na Internet. Vamos conhecê-las!

A parceria entre as gigantes Samsung e AMD tem como objetivo implementar a arquitetura RDNA 2 nos smartphones. De acordo com alguns dados, trata-se do SoC topo de gama Exynos 2200 que virá então com uma GPU mRDNA da AMD.

No início deste mês alguns testes não oficiais indicavam mesmo que este chip híbrido conseguia ser mais potente do que qualquer outro SoC para smartphones existente no mercado. Os detalhes indicaram que o equipamento da Samsung e AMD conseguiu obter uma pontuação de 8134, sendo esta a mais elevada entre todos os outros SoCs concorrentes para smartphones.

Possíveis especificações do Exynos com GPU AMD caem na Internet

Há mais informações que, segundo consta, pertencem ao chip híbrido Exynos com gráficos AMD. De acordo com os dados que foram agora revelados pelo popular leaker Ice Universe na rede social chinesa Weibo, o sistema gráfico mRDNA da AMD, existente no Exynos 2200, contará com 6 unidades de computação RDNA 2 para um total de 384 processadores Stream. Para já ainda não foram revelados pormenores acerca das velocidades de clock da GPU.

Ainda nesta semana, o mesmo leaker havia referido os nomes de código do chip. Neste sentido, o SoC Exynos 2200 será designado de “Pamir”, enquanto que a GPU da AMD será terá como nome de código “Voyager”. Supostamente o chip será produzido através de um processo de fabrico 4LPP FinFET da Samsung.

No que respeita à potência do processador, algumas fontes indicam que o Exynos 2200 está a ser testado através de várias combinações de núcleos que consistem no Cortex X1, Cortex X2, e ainda núcleos Cortex A78 menos potentes, de forma a alcançar uma configuração ideal.

