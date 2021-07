Mesmo sendo o browser mais usado da Internet, o Chrome não deixa de estar vulnerável e exposto a problemas de segurança sérios e preocupantes. O impacto destas é, dado o elevado grau de utilização, muito preocupante e complicado.

O browser mais conhecido volta a estar exposto e tem um novo problema de segurança a afetá-lo. Mais uma vez a Google reagiu rapidamente e é imperativo que seja feita a atualização deste browser para os utilizadores não estarem vulneráveis.

O alerta vem da própria Google e recomenda todos os utilizadores do Chrome a instalarem a nova atualização que a empresa lançou. Marcada com o número 91.0.4472.164, esta nova versão está disponível para as plataformas Windows, Mac e Linux.

Do que a Google revelou, esta versão foca-se em resolver 8 falhas de segurança, sendo uma delas (CVE-2021-30563) marcada com o nível grave. Do que se sabe, esta está no motor V8 do JavaScript e está ativamente a ser explorada por vários atacantes.

Tal como em momentos anteriores, a falha foi descoberta pelo Project Zero da própria Google, tendo sido reconhecida e atacada de imediato pela empresa. Do revelado, esta falha baseia-se num bug type confusion no V8, o motor WebAssembly e JavaScript, open-source de elevado desempenho.

Apesar de ter revelado a falha e o ataque que está decorrer de forma ativa, a Google não deu informações quer permitem aos utilizadores defenderem-se. Estas apenas vão ser reveladas quando a atualização estiver instalada num número grande de utilizadores.

O ano de 2021 não parece estar a ser brando com o Chrome e os utilizadores deste browser. Desde que o ano começou, a Google já teve de resolver 8 falhas graves e que colocavam em causa a segurança de todos os que elegeram este como o seu browser.

Como é normal, esta atualização está disponível e pronta para ser instalada pelos utilizadores. Basta procurar em Definições -> Ajuda -> Acerca do Chrome e depois escolher a atualização do browser da Google. Só depois da instalação os utilizadores ficam protegidos.