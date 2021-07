Portugal: Implante do primeiro pacemaker “mais pequeno do mundo”

A Equipa de Arritmologia do Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga implantou recentemente, pela primeira vez, o pacemaker sem elétrodos, mais conhecido pelo pacemaker “mais pequeno do mundo”, através de um procedimento minimamente invasivo.

A tecnologia aliada à saúde tem vindo a evoluir bastante e Portugal também é uma referência. Conheça melhor o que é considerado um pacemaker “mais pequeno do mundo”.

Pacemaker evita tecnologia evita a cicatriz da cirurgia convencional

De acordo com as informações do Hospital, este dispositivo consiste de uma pequena cápsula que é implantada diretamente no coração, mais propriamente no ventrículo direito, através de um cateter inserido pela veia femoral.

Esta nova tecnologia evita a cicatriz da cirurgia convencional e o facto de não ter elétrodos torna este dispositivo menos suscetível a complicações a longo prazo, nomeadamente infeções ou disfunção dos elétrodos.

De acordo com a nota do Hospital, o dispositivo implantado foi lançado apenas no final do ano passado. Este novo modelo acresce de nova tecnologia, que permite, para além de assegurar o ritmo cardíaco, a mais valia de fazê-lo de forma mais fisiológica, mantendo a sincronia da contração das cavidades cardíacas.

Esta nova funcionalidade vai permitir alargar o espectro de doentes candidatos a implante, que até ao momento se restringe a doentes com alto risco de infeção ou sem acessos venosos para implante de um sistema de pacemaker convencional.