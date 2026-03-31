Por que motivo a Dinamarca tem instalado candeeiros públicos com luz vermelha?

Na Dinamarca, um bairro substituiu os habituais candeeiros públicos de luz branca por luzes vermelhas.

Historicamente, a maioria dos sistemas de iluminação pública associava maior luminosidade a maior segurança, utilizando luz branca para maximizar a visibilidade de condutores e peões.

No entanto, esses mesmos comprimentos de onda são cada vez mais reconhecidos como prejudiciais para a vida selvagem noturna, especialmente para os morcegos.

No município de Gladsaxe, as autoridades têm vindo a substituir a iluminação tradicional por LED de espetro vermelho. Esta mudança baseia-se na ciência e reflete uma transformação mais profunda na forma como as cidades poderão vir a encarar o ambientalismo nas suas infraestruturas.

Morcegos e condutores devem coexistir em segurança

Aparentemente, a luz noturna influencia o comportamento dos morcegos, dependendo do comprimento de onda, sendo que a luz vermelha, de maior comprimento de onda, parece minimizar a perturbação comportamental, mantendo ao mesmo tempo níveis suficientes de iluminação funcional para os condutores.

Os dinamarqueses reconhecem o contributo vital dos morcegos no controlo de mosquitos, e a iluminação vermelha representa um esforço para reduzir a interferência humana nos comportamentos de que estes animais dependem para sobreviver.

Assim sendo, foram instalados LED vermelhos num troço da Frederiksborgvej com cerca de 600 metros de extensão, numa estrada que atravessa corredores arborizados e uma colónia que alberga sete espécies de morcegos.

O objetivo é equilibrar a visibilidade necessária para a segurança rodoviária com uma abordagem de iluminação que minimize os impactos no ecossistema envolvente.

O projeto de Gladsaxe não se limita ao espetro da luz. Por sua vez, faz parte de uma reavaliação mais ampla da forma como as cidades interagem com o mundo natural, nomeadamente no âmbito do programa Lighting Metropolis - Green Mobility, financiado pela União Europeia.

Este programa teve como objetivo acelerar a implementação de iluminação LED na região de Øresund, no norte da Europa, envolvendo infraestruturas na Dinamarca e na Suécia entre 2019 e 2022, conforme citado pela revista online Jalopnik.