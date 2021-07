A Cybertruck da Tesla foi anunciada há alguns anos e até então tem estado em desenvolvimento. A pickup futurista pode já ser encomendada e prevê-se que comece a ser produzida ainda no final deste ano de 2021.

Agora, a empresa de Elon Musk assinou um acordo milionário com a Samsung, para uma importante colaboração.

Samsung e Tesla juntas para equipar a Cybertruck

Os futuros proprietários da pickup Tesla Cybertruck terão os seus “espelhos” retrovisores alimentados pela Samsung Electro-Mechanics. A empresa terá assinado um acordo com a Tesla no valor de 436 milhões de dólares e, como resultado, a Samsung deverá fornecer à maior fabricante de carros elétricos dos EUA os seus módulos de câmara.

A informação, não é oficial, mas existem publicações sul-coreanas que afirmam que os módulos de câmara da Samsung serão usados ​​no Cybertruck, lançado no final de 2019.

No protótipo do veículo não vemos espelhos retrovisores convencionais. Em vez disso, serão utilizadas câmaras que poderão ser vistas no painel principal do interior da pickup.

Esta não será o primeiro negócio entre as duas empresas, sendo que a Samsung já forneceu a Tesla com, por exemplo, baterias. Há também a indicação de que os novos faróis LED PixCell da Samsung serão utilizados pela Tesla em futuros veículos elétricos.

No site da Tesla dedicado ao Cybertruck há a indicação de que as encomendas já podem ser feitas, tem que ser pago um valor de 100 € como sinal. A produção está prevista para iniciar no final deste ano para ser então distribuído no final de 2022. Ainda assim, poderá haver um atraso nestas datas, mas a Tesla ainda não avançou com nenhuma confirmação oficial.