Sugestões: Liberte a sua imaginação com uma impressora 3D

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para o ajudar a fazer boas escolhas, deixamos sugestões de algumas impressoras 3D.

Creality 3D Ender 3

A Creality 3D Ender 3 é considerada uma das impressoras 3D mais completas do mercado a um preço a rondar os 120€. A impressora 3D vem com um vidro temperado e 5 kits de bicos mistos. A superfície de construção inclui almofadas de apoio para que a remoção dos objetos impressos seja mais fácil.

É um modelo com uma grande área de impressão, ao contrário de muitas de baixo custo que existem no mercado, oferecendo 220 x 220 x 250mm. Quanto à impressão, o fabricante garante uma impressão rápida, mas com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

A impressora Creality 3D Ender 3 pode imprimir continuamente durante 200 horas sem problemas, com um desempenho relativamente estável.

A fonte de alimentação tem um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

É compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito.

A impressora 3D de baixo custo Creality 3D Ender 3 está disponível por apenas 124,99€, utilizando o código de desconto TC0954. A entrega é rápida e gratuita, com o envio feito a partir da Europa.

Creality 3D Ender 3

Artillery Hornet

O modelo Artillery Hornet apresenta-se com uma área de impressão também de 220 x 220 x 250 mm e também com o mesmo sistema de eixos. Na verdade, os dois modelos prometem resultados muito semelhantes, considerando as especificações.

A velocidade máxima de impressão é de 100 mm/s, tem um bico com diâmetro de 0,4 mm e a temperatura varia entre os 180 e os 240º C. É também ela compatível com filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU.

Inclui um painel de controlo frontal e é compatível com Windows, suportando cartão de memória e pen USB. Além disso, é compatível com o software de modelação 3D mais popular.

A impressora 3D Artillery Hornet está disponível por um preço promocional de 167,16€. Os portes são gratuitos e não está sujeita a taxas adicionais na entrega.

Artillery Hornet

Creality 3D CR-10S Pro

Como última sugestão trazemos a Creality 3D CR-10S Pro. A área de impressão é bastante grande de 300 x 300 x 400 mm. A impressão rápida é feita a uma velocidade máxima de 180mm/s ou 30 a 60 mm/s num modo mais normal. Ainda assim, é feita com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

É compatível com filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito. A espessura das camadas pode variar entre os 0,1 e os 0,4 mm e o bico tem um diametro padrão de 0,4 mm.

Também este modelo, tal como os outros, vem com uma fonte de alimentação com um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

A impressora Creality 3D CR-10S Pro está disponível por 259,99€, com entrega rápida e gratuita. O preço promocional é válido até 31 de julho.

Creality 3D CR-10S Pro