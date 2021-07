Os vídeos curtos estão cada vez mais na moda. O TikTok lançou o mote, o Instagram seguiu o mote a o YouTube não podia ficar para traz. Depois do serviço Shorts ter sido anunciado no ano passado, com uma versão beta disponível em mais de 26 países, eis que se prepara para chegar a Portugal.

O YouTube Shorts fica assim disponível em mais de 100 países já a partir do dia 14 de julho.

YouTube Shorts chega a Portugal e a mais de 100 países

Ainda que em versão beta, o YouTube Shorts chega finalmente a Portugal. Olhando ao que o TikTok oferece atualmente, bem como o Reels do Instagram, o Shorts pretende oferecer aos utilizadores a possibilidade de criar vídeos curtos, animados e que mostrem a criatividade de cada um.

O YouTube Shorts está a tornar-se global e começa assim a ficar disponível ainda que em versão beta em mais de 100 países onde o YouTube está disponível, incluindo Portugal.

Segundo a Google, o objetivo passa por introduzir mais funcionalidades com base na experiencia dos criadores e de artistas.

O que esperar do YouTube Shorts?

Com o Shorts existe uma série de funcionalidades disponíveis como:

Câmara multi segmento para encadear vários videoclipes

Capacidade de gravar com música

Controlo as configurações de velocidade

Excertos de áudio de vídeos no YouTube disponíveis

Adicionar texto a pontos específicos no seu vídeo

Excertos de áudio de outros Shorts para remisturar na sua própria criação

Acrescente automaticamente legendas ao seu Short

Grave até 60 segundos com a câmara do Shorts

Acrescente clips da galeria do seu telefone para adicionar às suas gravações feitas com a câmara Shorts.

Adicione filtros básicos para corrigir a cor dos seus shorts, com mais efeitos a serem disponibilizados futuramente.

A versão beta do Shorts será disponibilizada na quarta-feira, dia 14 de julho em Portugal. A possibilidade monetização deste tipo de conteúdos ainda está a ser analisada, mas ainda não há certezas de como funcionará.