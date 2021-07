Procura uma nova bicicleta de montanha? Opte por uma elétrica como a Bezior X1000

O verão é propício para as atividades ao ar livre e os passeios de bicicleta pela manhã são já prática habitual de muitas pessoas. Para quem procura uma nova opção para os passeios matinais, mas também para as deslocações do dia a dia, as opções elétricas são cada vez mais uma opção, minimizando o esforço.

A Bezior X1000 surge como uma opção muito interessante, com rodas de 26″ e um motor de 1000W, podendo atingir os 40 km/h.

Com paisagens incríveis para explorar e um clima excelente para ter a bicicleta como meio de transporte, continua a haver um problema… Há demasiadas subidas que acabam por afastar potenciais utilizadores. As bicicletas elétricas surgem como uma solução de qualidade e hoje damos a conhecer mais um modelo.

Além disso, as soluções de transportes elétricos vêm responder às exigências de mobilidade dos dias de hoje, adaptando-se às preferências de cada utilizador.

Bicicleta de montanha elétrica Bezior X1000

A Bezior X1000 é uma bicicleta de montanha híbrida. Ou seja, pode ser movida através de pedais, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 12,8Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 40 km/h, sendo possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 25 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A bicicleta elétrica Bezior X1000 está disponível por 1216,99€ (código de desconto JC3Z86W99EK1). O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

Bezior X1000