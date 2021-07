Apresentada a primeira ponte de aço impressa em 3D do mundo

Se caminhar ao longo do canal Oudezijds Achterburgwal em Amsterdão, verá uma ponte de aço elegante e esteticamente agradável para peões. Se não fosse a atenção dos meios de comunicação social, poderia até considerá-la uma característica regular da arquitetura da cidade.

Impressa por quatro robôs em apenas seis meses, a primeira ponte de aço impressa em 3D foi, finalmente, apresentada.

Esta ponte carregada de sensores é, na realidade, a primeira ponte de aço impressa em 3D do mundo, segundo um comunicado de imprensa do Imperial College London.

A maioria dos projetos de impressão 3D, quer sejam concebidos para o espaço exterior ou para infraestruturas rápidas, utilizam tintas próprias ou materiais de base. Esta ponte, contudo, utiliza aço, um material de construção experimentado e testado.

Uma estrutura metálica impressa em 3D suficientemente grande e forte para lidar com o tráfego de peões nunca foi construída antes. Testámos e simulámos a estrutura e os seus componentes ao longo do processo de impressão 3D e após a sua conclusão, e é fantástico vê-la finalmente aberta ao público.

Disse o professor Leroy Gardner, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

O projeto, iniciado em 2015, utilizou robôs multi-eixos para aquecer o aço a 1,500°C e construiu a ponte camada a camada. A ponte de quase 12 metros de comprimento é composta por cerca de 4.500 kg de aço inoxidável. Considerando a forma como a ponte foi construída, era apenas conveniente que um robô fosse realmente utilizado para a inaugurar. A rainha holandesa Maxima acionou um braço robótico equipado com uma tesoura para cortar a fita e abriu a ponte a peões e ciclistas.

A ponte está também equipada com múltiplos sensores que irão recolher dados sobre tensão e vibração à medida que as pessoas a utilizam sob várias condições meteorológicas. Estes dados serão então introduzidos numa réplica ‘digital’ da ponte que ajudará os investigadores a compreender melhor o comportamento do aço impresso em 3D durante um período de tempo.

Também os ajudará a identificar áreas que possam requerer manutenção ou modificações e a utilizar esta informação para projetos de construção de maior dimensão.

O projeto foi completado pelos esforços de colaboração do MX3D, uma empresa holandesa que se dedica à impressão em metal 3D, investigadores do Imperial College London, e do The Alan Turing Institute.

A impressão 3D está prestes a tornar-se uma tecnologia importante na engenharia e precisamos de desenvolver abordagens apropriadas para testes e monitorização para realizar todo o seu potencial.

Disse o professor Mark Gilorami, do Instituto Turing, que liderou o projeto.

A ponte impressa em 3D está prevista para lá permanecer durante um período de dois anos, enquanto a ponte original está a ser renovada.